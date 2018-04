Zláká RM-Systém investory novinkami?

RM-Systém vznikl v roce 1993 jako organizátor mimoburzovního akciového trhu. Je založen na zákaznickém principu a přístup na něj není nijak omezen. Od roku 2002 dostala společnost také povolení k vypořádání obchodů pro banky a obchodníky s cennými papíry. RM-S tedy může vypořádávat obchody uskutečněné mino veřejné trhy, custody převody, půjčky investičních instrumentů uskutečněné mimo veřejné trhy, repo operace a reversní repo operace, buy/sell transakce a ostatní převody a přechody investičních instrumentů. Podobně, jako na burze, i zde existuje oficiální trh a volný trh (na BCPP dříve nekotovaný trh), kde nemusí emitenti plnit přísné informační povinnosti.

Kromě široké pobočkové sítě mají investoři možnost obchodovat cenné papíry také elektronicky. Prostřednictvím služby Wobchod mohou klienti obchodovat přes webové stránky RM-Systému kdekoli, kde se mohou připojit k internetu. Druhou možností je nainstalování si programu RM-S/Internet, kdy je přenos dat zabezpečen osobním elektronickým certifikátem.

I když objemy obchodů na RM-Systému tvoří jen malé procento celkových objemů obchodů na veřejných trzích u nás, jeho zastánci mají po ruce několik argumentů, proč je výhodnější zachovat současný stav se dvěma trhy. Předně je to možnost obchodování s akciemi pro drobné investory, kteří nemají dostatek prostředků na to, aby nakupovali akcie v lotech prostřednictvím SPADu na BCPP. Dále je tu samozřejmě možnost obchodovat s akciemi, které investorům zůstaly z kuponové privatizace nebo obchodování v reálném čase (T+0).

Přitáhnou novinky další investory?

Stejně jako pražská burza, také index RM, zahrnující deset nejlikvidnějších akcií na RM-Systému, překonával na konci minulého roku historická maxima. V průběhu roku 2006 bylo na trhu aktivních 25 tisíc investorů (kromě investorů obchodujících prostřednictvím brokerů) a v poslední době roste zájem o investování prostřednictvím internetu (celkem je zaregistrováno kolem sedmi tisíc investorů). Problémem RM-Systému v minulých letech však byla především skutečnost, že akciové tituly na něm nepřibývaly, ale velmi rychle ubývaly. Jelikož i celkový zájem a objemy obchodů vykazují v posledních letech klesající trend, snaží se RM-S přilákat nové zákazníky různými novinkami.

V září uplynulého roku byl zahájen nový způsob obchodování v lotech, tzv. pokyn EasyClick. Velikost lotů je určena tak, aby byly dostupné i malým a středním investorům. Likvidita je zajištěna tvůrci trhu a pokyny je možné dávat jak osobně, tak i přes internet. Od června jsou navíc aukční obchody, jako klíčový segment trhu, prodlouženy do 17:00 hod. To umožňuje obchodovat i po uzavření obchodů na burze.

Co nás čeká letos?

Jednou z velkých nevýhod, která je rovněž jednou z příčin, proč je RM-Systém stále podceňovaným trhem, je nízká likvidita většiny titulů, které se na něm obchodují. Jak již bylo zmíněno, obchody na RM-S tvoří jen zanedbatelné procento celkových obchodů s akciemi u nás (hlavní trh burzy s akciemi v roce 2006 - 830 mld. Kč, aukční obchody na RM-S v roce 2006 - 3 mld. Kč).

To by však v budoucnu mohla změnit novinka, která by měla znamenat zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity mimoburzovního trhu v očích investorů. Tou novinkou by mělo být uvedení několika zahraničních akciových emisí. Podle marketingového ředitele RM-Systému Jiřího Vodičky by se první zahraniční tituly měly na trhu objevit již v polovině tohoto roku. „V letošním roce to může být řádově deset až dvacet emisí. Nové akcie na RM-S chceme přivádět postupně, aby se průběžně vytvářela mezi drobnými investory likvidita, která bude podpořena tvůrcem trhu (market makerem) z řad profesionálních obchodníků s cennými papíry,“ míní Vodička.

Zpočátku by měly být dostupné zahraniční emise, které se dnes již obchodují na pražské burze, například Zentiva, Erste Bank, Orco nebo ECM, později by měly následovat akcie významných zahraničních firem, které působí i v české republice (Siemens, BMW apod.). Umožnit by to mělo napojení na zahraniční depozitář Clearstream. Kromě samotného rozšíření akciového portfolia by měly investory na trh přilákat také zajímavé poplatky. Ty sice zatím nejsou pevně stanoveny, ale „předpokládáme, že pro malé a střední podniky bude trh RM-S nadále poplatkově nejvýhodnější způsob obchodování s akciemi“ říká Vodička. To zní slibně, ale zatím jsou to pouze sliby.

Zájem investorů by mohla přitáhnout také možnost obchodovat se zahraničními akciemi v domácí měně. Podle představitelů RM-Systému nejde ani tak o to, aby RM-Systém konkuroval velkým zahraničním burzám, ale o vytvoření trhu se zahraničními akciemi pro malé a střední investory v české koruně.