Zlato a české akcie se vyplatily

Stejně jako každý měsíc vám přinášíme přehled toho, jak si vedly trhy v uplynulém měsíci. Pokud bychom chtěli identifikovat nejdůležitější události uplynulého měsíce, které znamenaly největší impulsy pro pohyb cen na trzích, můžeme jmenovat následující: vzrůstající obavy z válečného konfliktu v Iráku, negativní makroekonomická data v USA a Evropě a pro Českou republiku zásadní summit Evropské unie v Kodani, na kterém se rozhodovalo o dalším rozšiřování unie.

Oproti minulému měsíci, kdy všechny hlavní světové akciové indexy skončily v kladných hodnotách, prosincové obchodování tentokrát znamenalo pokles hodnot indexů. Z následující tabulky je patrné, že opět všechny indexy skončily v červených číslech. Největší vinu za to můžeme připsat stále nejistější situaci ohledně války s Irákem a poklesu makroekonomických ukazatelů.

Index Změna (v %) S&P 500 -6,03 DJIA -6,23 Nasdaq Composite -9,69 FTSE 100 -6,39 DAX -14,42 Nikkei 225 -7,3

Zdroj: Fincentrum

Situace na akciových trzích by se mohla změnit v pozitivnější trend poté, co bude jasné řešení irácké „krize“ a poté, co opět dojde k oživení ekonomické aktivity jednotlivých zemí v Evropě a USA. Akciové trhy, navíc oslabené nedůvěrou investorů (viz účetní skandály), tak zakončily další rok ve ztrátě, kdy pokles dosahuje největší délky od třicátých let.

České akcie jdou proti poklesu v zahraničí

Český akciový trh, na rozdíl od zahraničních, zakončil rok v rekordním zisku 16,75% (měřeno indexem PX-50). V posledním měsíci minulého roku však zpočátku došlo k masivnějšímu vybírání zisků před koncem roku, kdy PX-50 oslabil o 3%, vzápětí však došlo ke korekci a trh zakončil v podstatě na stejné hodnotě, jako na konci listopadu. Prosincové obchodování na burze bychom mohli charakterizovat mírnými výkyvy, které byly ještě utlumeny na konci roku, kdy likvidita dále klesala.

Index Hodnota 29.11.2002 Hodnota 30.12.2002 Změna (%) PX-50 464,2 460,7 -0,75 PX-D 1161,6 1166,4 0,41