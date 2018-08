Komentář: Zlato ano, ale jen jako doplněk investic

Doba se mění. Velcí investoři již nevýhody investic do zlata poznali a drobní je také začínají chápat. Argumenty pro nákup zlata míří především na city. Je určitě líbivá představa mít doma po ruce několik kilogramů zlata, ale stále to nic nemění na faktu, že takováto investice nic nevynáší. Přitom růst hodnoty je to, co od investice v budoucnosti očekáváte.

Bez diskuze: akcie vítězí

Dalším argumentem je, že zlato tu bylo tisíce let a drží si svoji hodnotu. To sice pravda je, ale tisíce let tu bylo i uhlí a také si drží nějakou hodnotu. Až legračně zní argument, že zlato udržuje hodnotu, kdežto ostatní konzervativní investice horko těžko pokryjí inflaci.

To je totiž míchání jablek s hruškami, protože zlato není konzervativní investice. Cena zlata se denně mění a jen v letošním roce je rozdíl mezi nejvyšší hodnotou a nejnižší skoro 10 %. Spíše se blíží akciím, ale ty aspoň pravidelně vyplácejí dividendu. Zlato má na rozdíl od nich záporný běžný výnos kvůli nutnosti jeho zabezpečení, pojištění či skladování, což vše něco stojí.

Zlato není konzervativní investice a porovnávat ho s vklady v bankách je trestuhodné. A srovnávat ho s podobně volatilními investicemi, jako jsou akcie, se už prodejcům moc nechce. Důvodů je mnoho. Od likvidity přes obchodní poplatky, které jsou až desetinásobné, po zhodnocení a neexistenci pravidelného příjmu (dividenda, úrok).

Akcie dlouhodobě vynášejí skoro 10 % a k takovému číslu se zlato ani nepřiblíží. Horko těžko jeho růst ceny pokrývá inflaci, a to navíc tu americkou, protože s českou korunou nemá vůbec nic společného. U takto volatilní investice to pro logicky uvažujícího investora znamená ruce pryč. Však také ze zlata nikdo nezbohatl.

Trochu zlata jako pojištění

Ale proč se zlato přidává do portfolií finančních aktiv? Je zde jeden ekonomický argument. Zlato se párkrát v minulosti v obdobích krizí chovalo opačně než standardní aktiva. Když padaly ceny akcií, cena zlata občas rostla a za to si zlato vysloužilo pověst pojištění proti krizím. Ale neplatí to vždy. Příkladem je současná krize Turecka. Z tohoto pohledu trocha zlata do portfolií patří, ale podíl by měl být maximálně do 5 % a většinou spíše méně.

Kdo má podílu zlata více, tak zřejmě předpokládá, že přijde nějaká veliká krize, která smete současný systém. Nikdy neříkejte nikdy, ale opravdu po nějaké globální katastrofě naleznete na rohu svého oblíbeného prodejce zlata, který bude chtít zlato vykoupit za skvělou cenu? Čím vlastně zaplatí? A bude zlato tou spásou?

Riziko a výnos mluví jasnou řečí

Jen pro zajímavost, za posledních pět let cena zlata v české koruně nevzrostla ani o korunu. Světové akciové trhy jsou o 60 % výše. Ano, je pravda, že za posledních pět let nebyla žádná velká krize. Snad jen takové „drobnosti“. V Itálii se střídaly vlády, Řecko nesplatilo dluhopisy, Ukrajina přišla o část území, v Africe proběhly nějaké změny, v USA vyhrál Trump a nyní uvaluje plno cel a sankcí, Turecko krachuje a Evropská unie se zmenšila o jednoho člena. A zlato … mlčí.

Zlato zachraňují nestabilní regiony a mobily

Současný pokles ceny zlata je dán především posilováním dolaru, protože tyto dvě komodity jdou často proti sobě. Ani poptávka po zlatu není, co bývala. Za loňský rok je na nejnižší úrovni od roku 2009. Většina centrálních bank podíl zlata v rezervách nezvyšuje a spíše ho vyprodává (včetně naší ČNB). Narůst zlatých rezerv či vyšší poptávku po zlatu lze zaznamenat pouze u zemí, které nemají příliš solidní měnu a finanční sektor (Rusko, Turecko, Indie). Prim v poptávce po zlatě dokonce přebírá průmysl, který jej stále ještě používá v elektronice.

Pokud někdo vidí ve zlatě konzervativní nástroj, což není správné, tak současná doba, kdy začínají opět růst výnosy bezrizikových dluhopisů, určitě ceně zlata nepomůže. Je lepší mít jistý výnos než rizikovou komoditu, jejíž cena kolísá ode zdi ke zdi.

Když už budete chtít investovat a budete uvažovat o zlatu, nenechte se zmást jeho třpytem, ale vždy uvažujte o výnosu, riziku a likviditě. A ve všech těchto faktorech je zlato na straně poraženého.