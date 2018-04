Zlato se nejen třpytí, ale i vydělává

Víte že - jedna tuna zlata se vejde do krychle o hraně 37,27 centimetrů?

- do roku 2001 se na celém světě vytěžilo asi 145 000 tun zlata? Více jak 90 % z toho po roce 1948, kdy došlo k objevení zlata v Kalifornii.

- nejprodávanější zlatá mince na světě je jihoafrický Krugerrand? Tato nejznámější a nejcennější jihoafrická mince je ražena od r. 1970. Od té doby bylo vyrobeno 54,5 milionů těchto mincí a to čtyř různých velikostí.

- v Jižní Africe se zlato těží z hloubky kolem 3 000 m? Nyní se dokonce reálně uvažuje o těžbě z hloubky více než 4 500 m.

- v současnosti se zlato nejvíce využívá v klenotnictví, elektronice a stomatologii, především díky jeho odolnosti, chemické stálosti a dobré tepelné a elektrické vodivosti?

- jedním z největších a nejznámějších nugetů, který byl nalezen v roce 1869v jihovýchodní Austrálii v oblasti Victorian Goldfields, vážil 70,9 kilogramů a je znám pod jménem Welcome Stranger?