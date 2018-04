Zlevní v rámci EU výběry z bankomatů?

Zástupci finančních domů odpovídají různě. Někde nehodlají nic měnit až do zavedení eura, jinde připustili, že se na nové podmínky již připravují.

V současné době upravují platební styk v EU především dvě právní normy - Směrnice ES číslo 97/5 a Nařízení ES číslo 2560/2001. Požadavky směrnice jsou zohledněny v posledním zákonu o platebním styku a nařízení se stane součástí tuzemského právního řádu dnem našeho vstupu do EU.

Podle nařízení musí banky u domácích výběrů z bankomatů účtovat stejné poplatky jako za výběry v ostatních zemích eurozóny. „To znamená, že jde o výběry ve společné měně euru. Na země, které nepřistoupily k zóně eura, se toto nařízení nevztahuje,“ vysvětluje Markéta Dvořáčková z Komerční banky. Podobně jsou banky povinné sjednotit za určitých podmínek sazby u přeshraničních a domácích platebních převodů. Ale opět se toto nařízení týká jen zemí eurozóny. Ke změně se tedy podobně jako v Komerční bance v dohledné době nechystají například ani v Raiffeisenbank.

„V souvislosti se vstupem do EU nepředpokládáme změnu poplatků za bankovní služby, které jsou spjaty jak s tuzemským, tak i se zahraničním platebním stykem,“ potvrdila také Helena Matuszná z České spořitelny. Zároveň dodala, že banka již nyní účtuje stejný poplatek za přeshraniční platby v eurech a za eurové platby směřované do tuzemských bank. „A v současné době vrcholí přípravy na zvýhodněný platební styk mezi klienty České spořitelny a Slovenské spořitelny,“ uvedla Matuszná. Levněji, než bylo dosud obvyklé, mohou klienti České spořitelny od prosince 2003 vybírat hotovost ve všech bankomatech skupiny Erste Bank v zahraničí. Tedy v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku a Maďarsku, a to za poplatek 25 Kč + 0,5 % z vybírané částky.

V HVB Bank uvedli, že minimálně v době několika měsíců po vstupu do EU budou ceny za výběr z bankomatů zachovány na stejné úrovni. Touto problematikou se však v současné době banka zabývá. „Vstup do EU jistě ovlivní bankovní trh jako takový a tím pravděpodobně i poplatky. Předpokládáme, že dojde ke snížení poplatků za zahraniční platební styk,“ doplnila Lucie Navrátilová ze společnosti O2 Communications, mediálně zastupující HVB Bank.

Shrnuto: Až do zavedení eura, se kterým se počítá okolo roku 2010, jsou případné změny poplatků zcela v kompetenci jednotlivých bank.

