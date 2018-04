Zlí šéfové vyšli z módy

Především to je člověk, který ví, v čem je dobrý a v čem ne. Ví, co chce od života. Nemá takové trable, aby musel řešit stále jen sám sebe. Vyzařuje z něho, že má svou práci rád. Nestěžuje si stále na nešťastný osud, usmívá se. Proto je příjemné s ním jednat, není problém s ním mluvit otevřeně. Zajímá ho, jak se zaměstnanci rozvíjejí. Umí mezi nimi najít talent a podpořit ho. Čínský filozof Laoc radil: Veďte lidi tak, že vy půjdete za nimi. Jasně, u začátečníků je třeba určit pravidla - jak co dělat. Ale pak je třeba „uzdu“ povolit - čím více se to podaří, tím schopnější pracovníky si vychováte. Jinak dopadnete jako Forrest Gump, když běžel napříč Amerikou. Davy lidí se k němu přidaly, aniž se zajímaly o jeho pohnutky a on o jejich - proč všichni běžíme a kam? A tak když se zastavil a řekl, že už ho to nebaví, ti chudáci za ním nevěděli, kam jít, co dělat.