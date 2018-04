Zločin Podezřelého propusťte raději hned

Případ sériových vražd v havlíčkobrodské nemocnici otevřel diskusi, co může šéf dělat, podezřívá-li svého podřízeného z páchání trestných činů v práci. Skutečně ho nesmí propustit jinak než vzájemnou dohodou, jak tvrdilo vedení nemocnice? Každý případ je jiný a někdy může být rozhodování složité. Přinášíme pět obecných zásad, které vám ho usnadní.

1. Policii zavolejte bez váhání

„Jestliže má vedoucí podezření, že to, co zaměstnanec dělá, je trestné, nejúčinnější je hned zavolat policii,“ dává základní radu orlickoústecký právník Václav Felgr. Policie zná postupy, jak případného zločince odhalit přímo při činu. I když u někoho může kvalita její práce vzbuzovat rozpaky, vždy je mnohem menší pravděpodobnost, že se vše pokazí, než když se do pátrání pustí šéf sám. Od policie se dá očekávat diskrétní postup, který zabrání tomu, aby se podezření po firmě rozneslo. Nižší manažer nesmí váhat o podivném chování zaměstnance informovat svého nadřízeného. Ten by měl převzít odpovědnost za další kroky.

2. Pozor na zničení důkazů

Pátrání na vlastní pěst přináší velká rizika - může ohrozit celé vyšetřování. „Snadno tak zničíte důkazy,“ vysvětluje Václav Felgr. Policejní vyšetřovatelé chtějí vidět místo činu co nejméně zasažené činností jiných lidí. Pokud máte podezření, že zaměstnanec například krade klientům peníze, důkladným prohledáním míst, kde měly být uloženy, zničíte cenné otisky a další stopy.

Kdyby šlo o opravdu vážné zločiny, pachatele by mohlo vystrašit vědomí, že o všem víte. Stopy pak může rychle zahladit sám. „Může vás také ohrozit na životě, aby zabránil svému prozrazení,“ připomíná Václav Felgr. Ohroženi můžete být i jinak - pokud vyšetřování prokáže, že jste o činech věděli a nezabránili jim nebo je neoznámili, sami za to můžete být stíháni.

3. Omyl je lepší než další činy

Šéfové firem často pátrají sami proto, aby informace o zločinech neunikla na veřejnost a nepošpinila pověst společnosti. Byla by to pro ni zbytečná újma, kdyby se nakonec ukázalo, že podezření bylo plané. „Pro zaměstnavatele je lepší, když se rychlým a profesionálním vyšetřováním prokáže, že jde o omyl, než když se bude právě takového omylu bát.

Když nic neoznámí, pachatel bude mít čas trestný čin dokončit, zničit stopy, utéci a třeba si i zajistit alibi. Pak bude vyšetřování zdlouhavé a zpravidla i omezí činnost firmy,“ upozorňuje Václav Felgr. Doporučuje všem šéfům, aby stanovili podrobná pravidla, jak mají všichni zaměstnanci při podezření na trestné činy postupovat.

4. Poměr můžete zrušit okamžitě

Opravdu nelze pachatele propustit z práce dřív, než bude pravomocně odsouzen? „To není pravda,“ tvrdí pražská advokátka Zdeňka Beranová. „Pokud se něco takového jako například v havlíčkobrodské nemocnici stane, je to zvlášť hrubé porušení kázně a pracovní poměr může být ukončen okamžitě.“ Nový zákoník práce sice místo o porušení kázně hovoří o porušení povinností, to však podobné případy také zahrnuje. „Samozřejmě, že propuštěný se pak může bránit u soudu,“ připouští advokátka. U závažné kriminality by však prohraný pracovněprávní spor firmu poškodil mnohem méně než případné další zločiny, ke kterým by kvůli pomalému postupu mohlo dojít.

5. Na nováčka se informujte

Okamžité rozvázání pracovního poměru funguje i jako varování pro případné další zaměstnavatele podezřelého. Ukončíte-li poměr dohodou, nového zaměstnavatele nenapadne, že je něco v nepořádku.

„Ten nemůže jen tak zvednout telefon a zavolat dosavadnímu zaměstnavateli bez souhlasu pracovníka,“ říká advokátka Markéta Tillerová. Dává však jednu radu: „Už při výběrovém řízení si jako podmínku od uchazeče vyžádejte pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele.“ Pokud jej nepřinese, nezaměstnávejte ho. Chcete-li přece jen jeho předchozímu šéfovi zavolat a promluvit si s ním, chtějte po uchazeči seznam kontaktů na předchozí zaměstnavatele. Tím, že vám ho předá, dává svůj souhlas, abyste se na něj tázali.