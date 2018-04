Zločin zdržení a zločin odkladu

Příklad 1.: Jezdí-li špičkové vlaky v Japonsku či Francii rychlostí v průměru přes 400 km/h, nechť se u nás buduje infrastruktura pro rychlosti aspoň 410 km/h. Kdokoliv z třičtvrtěmilionové ostravské aglomerace by pak například mohl pracovat v Praze a denně dojíždět. Ušetří se mimo jiné stavba sta tisíc bytů...

Příklad 2.: Jestliže se v současné Číně dává do provozu několik desítek kilometrů dálnic denně, tak u nás ať to je aspoň několik desítek km měsíčně. Dálnice jsou přece tepny státního organismu. A při ucpávání tepen hrozí hospodářství infarkt. Při řádově nižším tempu výstavby připomínáme sprintera, který jede na olympiádu s rekordem dvě minuty na sto metrů. Jak je to ve vašem podniku? Dodržuje se co do rychlosti třeba e-mailová etika?

Na e-maily, všechny kromě nevyžádaných od neznámých lidí, se odpovídá do tří pracovních dnů. Nebo při nemožnosti e-mailovat třeba kvůli dovolené - do tří dnů po návratu s řádnou omluvou. Začínají porady včas? Jsou viditelně znevýhodněni všichni ti, kteří chodí pozdě? Za pětiminutové zdržení by mělo být znevýhodnění malé, ale citelné. Nedopouštějí se někteří na druhých pracovnících zločinu přetahování dohodnutého času trvání porad, prezentací či jiných projektů? Nerozlézá se ve vaší firmě mor typu "pro jistotu je třeba těsně před schůzkou ještě znovu zavolat, zda se něco nezměnilo"?

Lhát v životopise se nevyplácí.

Co se může tak důležitého měnit? Kdyby jeden účastník přišel kvůli předem sjednané schůzce o velký kšeft, je to mrzuté. Ale přesunem schůzky by přišel o věrohodnost svého daného slova, o svou pověst. O hodnotu mnohem vyšší. Přičemž každý pracovní telefonát nad nezbytné minimum je něco jako porucha, narušení koncentrace, chyba, škoda... Každý skluz na sebe nabaluje další skluzy, celé to má tendenci šířit se jako rakovina. Poučení: buďte ve firmě ostražitými onkology a bojujte za vyřezávání nádorů skluzů včas - dokud to nepřejde do neléčitelného stadia.