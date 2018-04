Zloději kradou karty z bankomatů

Takto vytvořená "kapsa" zachytí kartu a bankomat ji nemůže vydat zpět. Jakmile klient odejde, číhající zloděj kartu vytáhne a může ji zneužít.

Před několika dny narazil na takovou smyčku klient České spořitelny v Praze. Naštěstí ji však odhalil ještě před vložením karty. "Bohužel, několik případů se objevilo. Klienti si musí bankomat prohlédnout a podezřelé věci hlásit," řekla mluvčí banky Klára Gajdušková.

Důmyslný způsob pro zcizení a následné zneužití platební karty opět ohrožuje účty klientů tuzemských bank. Falešný plastový obdélníček pro vložení karty, mezi kriminalisty známý jako "libanonská smyčka", se v uplynulých dnech objevil na některých pražských bankomatech.

"Když jsem se pozorně podíval na díru, kam se vkládá karta, rozhodně neměla klasický tvar. Vzal jsem za černý obdélník a poměrně snadno šel odlepit. Zezadu byla přidělaná jakási smyčka vyrobená z magnetofonové pásky," popisuje svou zkušenost od bankomatu České spořitelny na rohu pražských ulic Korunovační a Milady Horákové klient, který měl díky své pozornosti štěstí.

Při zasunutí celé karty ji totiž smyčka zachytí a bankomat ji nevrátí zpět. Klient často ani nemyslí na zablokování karty, protože věří, že mu ji obsluha bankomatů do několika dnů dodá do banky a on si ji vyzvedne u přepážky.

"Bohužel, několik případů se po republice objevilo. Při výběru peněz musí být lidé obezřetní, bankomat si mají prohlédnout, nenechat se rušit a podezřelé události nahlásit," řekla mluvčí banky Klára Gajdušková.

Zloději podle kriminalistů ukradené karty prodávají specializovaným gangům. Čím je karta čerstvější, tím je cena vyšší. Využití je dvojí: buď tvůrci smyčky číhají poblíž a snaží se odpozorovat číslo PIN, nebo karty zneužívají na bezhotovostní platby u obchodníků.

Mluvčí pražské policie Eva Miklíková tvrdí, že libanonské smyčky se vyskytují v určitých cyklech. "Když se o nich objeví informace, zloději se na čas stáhnou," uvedla.