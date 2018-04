Zlomila jsem si v práci nohu

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže k němu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Skutečnost, že se úraz stane po skončení pracovní doby, není sama o sobě důvodem pro to, aby nebyl uznán za pracovní. To by se mohlo stát, jen pokud byste například v práci setrvala déle kvůli nějaké oslavě. Jestliže jste však odcházela později kvůli pracovním úkolům, o pracovní úraz by se zřejmě jednalo. Zákoník práce rovněž stanoví, že za pracovní úraz nelze považovat úraz při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání. Důležité pro vás tedy bude, zda k nemu došlo v objektu zaměstnavatele, či jinde. Pokud v objektu, ve vašem případě se o pracovní úraz pravděpodobně jedná.

Pracovní úraz je třeba zaměstnavateli nahlásit a nárok na náhradu škody u něj uplatnit. Zpravidla by měl vést knihu pracovních úrazů, ve které eviduje veškeré pracovní úrazy, aměl by sám posoudit, zda o pracovní úraz jde, či nikoli.

Vpřípadě pracovního úrazu je povinen zaměstnanci nahradit ušlou mzdu, náhradu za bolest a případně za ztížení společenského uplatnění (odvíjí se od lékařského posouzení úrazu, potvrzení vám vydá ošetřující lékař), náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu věcné škody (například poškozené oblečení).

Pokud zaměstnavatel úraz jako pracovní neposoudí, můžete se domáhat náhrady škody u soudu.