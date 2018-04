Zmapujte si své nemovitosti! Čeká na vás daň?

Daň z nemovitostí patří do skupiny méně známých daní. Její dopad na peněženky občanů je ve většině případů relativně malý a dokonce se objevuje stále více názorů, že by pro svůj malý přínos do státní pokladny mohla být zrušena. Tuto polemiku ovšem nechme stranou a spokojme se s faktem, že daň z nemovitosti existuje a poplatníci ji musí zaplatit.

Pořídili jste si v loňském roce nějakou nemovitost? Nezapomeňte podat daňové přiznání!

V případě, že jste si v loňském roce koupili nějakou nemovitost (byt, rodinný dům nebo jenom pozemek), pak jste povinni k 31.1.2005 podat k příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitosti. Tato povinnost se týká nejen nemovitostí pořízených koupí, ale také kupříkladu nemovitostí získaných darem nebo poděděných. Rozhodujícím faktem je v této souvislosti nabytí vlastnictví k předmětné nemovitosti.

Jen pro připomenutí dodávám, že někteří lidé nesprávně zaměňují daň z nemovitosti s daní z převodu nemovitosti. Jde přitom o naprosto odlišné daně. Daň z nemovitosti je pravidelnou každoroční daní, kterou je zatížen vlastník nemovitosti, zatímco daň z převodu nemovitosti se platí pouze při převodu vlastnictví. V tomto případě je poplatníkem prodávající a kupující zůstává v pozici ručitele. Dojde-li k nabytí nemovitosti obdarováním nebo děděním, pak změna vlastnictví je zatížena daní darovací, resp. daní dědickou. Někdo se tedy mylně může domnívat, že daň již byla zaplacena krátce po realizaci převodu na nového vlastníka a znovu již daň platit nemusí. Tato představa je ovšem mylná a skutečně se jedná o dvě naprosto odlišné daně.

Platíte za pozemek, stavbu, nebo za obojí

Samotná daň z nemovitosti je členěna do dvou částí – daň z pozemků a daň ze staveb. V případě pozemků je třeba rozlišit o jaký charakter pozemku se jedná. Většina lidí disponuje stavebními pozemky, u kterých je stanovena základní výpočtová sazba jedna koruna za jeden metr čtvereční. Ještě se zde ovšem používá koeficient vyjadřující atraktivitu lokality, v níž se pozemek nachází. V malých obcích (do tří set obyvatel) se použije koeficient 0,3, zatímco například v Praze 4,5. V prvním případě by poplatník za tisícimetrový stavební pozemek zaplatil daň z nemovitosti ve výši 300 korun, avšak v Praze za stejně velký pozemek celých 4 500 korun.

Daň ze staveb dopadá na všechny stavby na území České Republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a jsou evidovány v katastru nemovitostí. Výše daně se odvíjí od velikosti zastavěné plochy, druhu a charakteru použití stavby, počtu případných podlaží a podobně jako u daně z pozemků se takto vypočtená daň ještě upravuje o koeficient atraktivity lokality. Nejvyšší koeficient má opět Praha a nejnižší náleží nejmenším obcím.

Hledáte informace o daních? Navštivte naše stránky dane.idnes.cz .

Opět se nejedná o nijak zásadní částky a kupříkladu u bytů jde o částky v řádu desítek, maximálně stovek korun ročně. Navíc byty v novostavbách využívané k bydlení jsou na patnáct let od kolaudace osvobozeny od daně z nemovitosti.

Daňové přiznání podejte, případné změny nahlaste finančnímu úřadu

Pokud tedy skutečně došlo v uplynulém roce k získání nějaké nemovitosti, je vhodné si zajít pro tiskopis daňového přiznání na finanční úřad a nejpozději k 31.1. podat daňové přiznání. V této souvislosti je nutné vědět, že se přiznání podává na berní úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

V případě, že došlo ke změnám rozhodujícím pro výši daně, pak je nutné tyto změny též oznámit správci daně. Kupříkladu může jít o situaci, že jste vloni odprodali část pozemku. Došlo-li k této události, pak je vhodné tuto změnu oznámit a předejít případnému vyššímu vyměření daně ze strany finančního úřadu než je skutečnost. Naopak náš předpoklad, že v letošním roce máme v úmyslu nějakou nemovitost prodat, nemá vliv na vyměření daně pro rok 2005. Jak jsem již zmínil, tak rozhodující je stav k 1.lednu. Obdobně by měl poplatník postupovat v případě, že nemovitost podléhající dani v loňském roce prodal. Tím pádem by poplatník na letošní rok již daň z nemovitosti platit neměl (tuto povinnost má nový vlastník). Je ovšem dobré tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit, neboť ten automaticky vychází z poslední známé skutečnosti vůči předmětné nemovitosti a daň během jarních měsíců vyměří.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Poplatníci, kteří vloni nezaznamenali žádnou změnu vlastnictví nemovitostí, mohou zůstat v klidu a počkat, až jim finanční úřad daň vyměří. To samozřejmě platí v případě, že příslušné přiznání podali v minulosti a od té doby nedošlo k žádným změnám ovlivňujícím vyměření daně. Vlastní daň je splatná nejpozději k 31.5. a v případě, že převyšuje 1 000 korun, může poplatník platit daň ve čtyřech splátkách. Vzhledem k relativně nízkým hodnotám daně lze doporučit spíše jednorázové zaplacení daně.

Považujete daň z nemovitosti za zbytečnou? Nepřipadá vám zdanění vlastnictví nemovitostí nemorální? Těšíme se na vaše poznatky a názory.