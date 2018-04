Češi jsou kvůli poplatkům ochotni změnit svou banku

Vyplynulo to z mezinárodního průzkumu společnosti Ernst & Young, kterého se zúčastnilo a k bankovním službám vyjádřilo téměř třicet tisíc lidí - klientů bank - z 35 zemí celého světa.

"Jen 27 procent českých klientů bank odpovědělo, že banka přizpůsobuje své služby klientským potřebám, přičemž v ostatních zemích Evropy tento pocit mělo 44 procent dotazovaných. Čeští klienti bank konečně přestali přijímat jen nabízené a začínají vyžadovat sofistikovanější služby a nižší ceny," komentuje výsledky průzkumu Pavel Riegger.

Aby dosáhli lepších služeb, jsou více než tři pětiny českých bankovních klientů dokonce ochotny zpřístupnit bance podrobnější osobní údaje.

Čechy nejvíce štvou poplatky

Není asi překvapením, že klienti českých bank nejvíce "řeší" bankovní poplatky. Češi v průzkumu jako první spontánně jmenovali právě výši poplatků, které by pro ně byly impulzem pro změnu banky.

Učinilo by tak sedm z deseti českých klientů bank, přičemž v Evropě by k tomu přistoupila jen polovina respondentů.

A každý třetí klient by byl s bankovními službami mnohem spokojenější, kdyby banka zjednodušila strukturu svých poplatků.

Krátce o průzkumu Počet respondentů: 28 560 bankovních klientů

28 560 bankovních klientů Termín šetření: únor - březen 2012

únor - březen 2012 Metoda: internetový dotazník Zdroj: Ernst & Young

Oblíbené věrnostní programy

Češi si oblíbili věrnostní programy, do některého z nich je zapojena více než polovina účastníků letošního průzkumu. Celosvětově to je jen 27 procent lidí.

"Češi preferují slevu na bankovních produktech a službách, tohoto benefitu si cení 51 procent z nich, což je nejvíce v Evropě. Tím se lišíme od dalších zemí střední a východní Evropy, jako jsou Polsko a Maďarsko, kde dávají přednost připsání hotovosti. Naopak Češi příliš neocení, když získají slevy u jednotlivých obchodních partnerů věrnostních programů," říká Pavel Riegger.

Klienti českých bank by však za svou věrnost domovské bance chtěli být odměněni ještě více. Naprostá většina z nich by v případě, pokud využívají tři a více produktů téže banky, chtěla dostávat kvalitnější služby, měly by jim být účtovány nižší poplatky a také jejich vklady by měly být úročeny vyšší úrokovou sazbou.