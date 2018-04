Změna banky: překážek až nad hlavu

„Už mám té banky dost, založím si účet jinde.“ Kolikrát už jste zaslechli podobnou větu z cizích nebo dokonce z vlastních úst? Není to však žádná legrace přejít od jedné banky k jiné. Nejprve je nutné založit si nový účet, na který převedete zůstatek účtu, který hodláte zrušit. Posléze musíte ještě zrušit účet původní. Oba kroky kladou nemalé nároky na váš čas a peníze.

Založení nového účtu většinou vyžaduje osobní návštěvu pobočky. Banky si chtějí být jisté vaší identitou a potřebují váš originální podpis. Jednak na smlouvu o zřízení běžného účtu a jednak jako podpisový vzor pro budoucí autentizaci některých operací.

Pro návštěvu pobočky banky je potřeba si vyhradit alespoň hodinu času v ranních až odpoledních hodinách, což se bohužel kryje s pracovní dobou většiny z nás. Ačkoli samy banky uvádějí, že otevřením účtu nestrávíte více než dvacet minut, musíte brát v potaz fakt, že nejste jediný(á), kdo se bude v tu samou chvíli ucházet o pozornost pracovnic za přepážkou. Příjemný je přístup Citibank, která za vámi na základě vaší telefonické žádosti o založení účtu pošle svého obchodního zástupce až domů nebo třeba do zaměstnání. Ten s vámi sjedná podmínky založení účtu a rovnou vám předloží smlouvu. Povinnost vaší osobní návštěvy banky se tak úplně odbourá.

Další nemilou záležitostí, která na vás číhá, jsou poplatky spojené se získáním finančních produktů a platebních nástrojů. Záměrně neuvádíme poplatek za založení účtu, který v drtivé většině případů banky vůbec nepožadují. Na druhou stranu ale zaplatíte 100 až 700 korun za embosovanou platební kartu, někdy také poplatek za zpřístupnění kanálů přímého bankovnictví (např. čtečka čipové karty pro internetbanking u ČSOB vyjde na 1100 Kč) a nakonec poplatek za zřízení kontokorentu, pokud jej budete chtít využívat. Ten se většinou pohybuje okolo 200 korun. Hledáte informace o běžných účtech? Pak určitě navštivte naši specializovanou sekci, která se tomuto tématu podrobně věnuje - ZDE.

Tím ale celá procedura lemovaná poplatky a nároky na váš čas nekončí. Poté, co si založíte nový účet u jiné banky, následuje zrušení vašeho starého účtu.

Ani v tomto případě se návštěvě banky většinou nevyhnete. Důvod je zřejmý, svůj účet můžete zrušit pouze vy. K tomu ovšem banka opět potřebuje váš originální podpis, který musí být shodný s podpisovým vzorem. Doba strávená rušením účtu je téměř stejná jako doba strávená jeho založením. Pochopitelně v případě, že se do banky dostavit nemůžete (např. z důvodu zdravotní neschopnosti), je možné účet zrušit také jinou cestou – prostřednictvím notářsky ověřeného požadavku na zrušení účtu. V praxi je však takovýto proces daleko složitější než samotná návštěva banky. I zde však můžeme narazit na výjimky, kterými jsou například Živnostenská banka a Citibank. Oběma bankám postačí váš písemný požadavek o zrušení účtu zaslaný poštou.

Ani zrušení účtu se neobejde bez určitých poplatků, které mohou celý proces značně znepříjemnit. V prvé řadě je to poplatek za samotné zrušení účtu. Pohybuje se v rozmezí od 100 do 400 korun a málokde se mu vyhnete. Pouze ojediněle (např. u Komerční banky a HVB Bank) se v tomto poplatku skrývá i poplatek za převedení zůstatku na jiný účet. Pokud vám to banka neumožní, je lépe peníze převést na nový účet ještě před návštěvou pobočky nebo při samotné návštěvě prostřednictvím telefonu. Příkaz zadaný na pobočce vás totiž může přijít i na desetinásobek (i 32 korun). Stejný případ představují také trvalé příkazy nebo inkasa.

Některé banky po vás budou chtít také poplatek za zrušení kanálů přímého bankovnictví. České spořitelně například za zrušení Servisu 24 zaplatíte stokorunu. Poslední druh poplatku se vztahuje na ty, kdo mají k účtu sjednaný kontokorent. Poplatek za jeho zrušení se pohybuje (pokud jej banka vyžaduje) okolo 100 korun.

Podívejme se teď, jak je to s poplatky za založení nového a zrušení starého účtu u jednotlivých bank. Neuvažujeme poplatky za vedení jednotlivých produktů, pouze za zřízení či zrušení.

Při výpočtech v následujících tabulkách budeme brát v potaz následující: Co se týče nového běžného účtu pro fyzické osoby, pak si jej založíme, získáme mezinárodní embosovanou platební kartu, kontokorent a zřídíme si možnost obsluhy účtu pomocí telefonu a internetu.

Zřízení nového účtu Banka Název účtu Poplatky celkem ČSOB Osobní konto 1 300 Kč* Komerční banka Expreskonto 200 Kč Česká spořitelna Sporožirový účet 850 Kč Citibank Citibank osobní účet 0 GE Capital Bank Účet Genius 0 HVB Bank Konto Komfort 0 Union banka Konto Progres 300 Kč Raiffeisenbank Běžný účet 90 Kč eBanka Konto Základ 240 Kč Živnostenská banka Běžný účet 500 Kč

*v ceně je zahrnuta čipová karta a čtečka čipové karty

Zdroj: Banky

V druhé tabulce se zaměříme na zrušení běžného účtu. Pro příklad budeme brát tentokrát v potaz poplatek za samotné zrušení účtu, zrušení embosované karty, zrušení přímého bankovnictví, zrušení kontokorentu, zrušení třech trvalých příkazů a jednoho inkasa. K tomu všemu ještě přidáme převod zbývajících peněz na nový účet v jiné bance prostřednictvím internetu.

Zrušení starého účtu Banka Název účtu Poplatky celkem ČSOB Osobní konto 304 Kč Komerční banka Expreskonto 250 Kč Česká spořitelna Sporožirový účet 204 Kč Citibank Citibank osobní účet 316 Kč GE Capital Bank Účet Genius 523 Kč HVB Bank Konto Komfort 400 Kč Union banka Konto Progres 202 Kč Raiffeisenbank Běžný účet 415 Kč eBanka Konto Základ 328,10 Kč Živnostenská banka Běžný účet 123 Kč

Zdroj: Banky

Neměli bychom zapomenout na to, že problémy vyplývající ze změny běžného účtu, se netýkají pouze samotných bank. K času, který musíme změně věnovat, musíme přidat ještě dalších X minut, vynaložených na informování několika nebankovních institucí o novém čísle běžného účtu. Jsou to především instituce, kterým běžně platíte na základě SIPA za služby jako jsou: telefon, televize, plyn nebo třeba elektřina. Nové číslo účtu je třeba předat i zaměstnavateli (převod platu).

Jak je vidět, změna účtu je drahá a časově náročná záležitost. Občas se však vyplatí, což ovšem závisí na vašem důkladném zvážení. Pokud víte, ke které bance byste z té vaší rádi přešli, pak si sečtěte příslušné poplatky z obou tabulek. Možná vás výše celkové částky překvapí.

Jaký je nyní váš názor na změnu banky? Nepřimhouříte raději oko nad nedostatky vaší banky? Nebo vám obstrukce spojené se změnou účtu nepřipadají nijak náročné? Těšíme se na vaše názory.