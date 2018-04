Na co byste neměli zapomenout, když uvažujete o změně dodavatele energie

Některé společnosti zlevňují všem, jiné třeba jen stávajícím či naopak novým zákazníkům nebo jen na určitém území. Slevy se pohybují od čtyř do 11 procent. Většina dodavatelů zlevnila od počátku května, z těch velkých jsou to například ČEZ, RWE, E.ON či Pražská plynárenská, další se přidají od června.

"Když si vezmeme modelový příklad domácnosti ve Středočeském kraji s roční spotřebou 20 MWh, vychází pak sleva u společností RWE o 10 procent, PPAS o devět, E.ON o čtyři procenta u produktu FIX2014 pro nové zákazníky na distribučním území RWE, Centropol o 10 procent u produktu Optimum na distribučním území RWE, od června se pak přidají Bohemia energy o 10 procent u nového produktu Garance 2013 na distribučním území RWE a Bicorn o sedm procent také na distribučním území RWE," vypočítává Tomáš Suchý z portálu FINmarket.cz.

To je ovšem jen část celkové ceny, kterou za plyn zaplatíte. Proto je dobré si rozebrat, z čeho všeho se skládá cena plynu:

Hlavní jsou dvě složky - platba za distribuci (skládá se z ceny za dodávku - pevná cena za odebraný zemní plyn a za služby operátora a stálého měsíčního poplatku za kapacitu) a platba za dodávku plynu (skládá se z komoditní ceny - cena za skutečně odebrané množství zemního plynu u vybraného dodavatele a stálého měsíčního poplatku za uskladnění plynu u zvoleného dodavatele).

Cenu za distribuci nijak neovlivníte, je regulovaná Energetickým regulačním úřadem a pro všechny stejná. Co však ovlivnit můžete, je výběr dodavatele, kterému platíte za dodávku plynu. A to je také ta část, u které společnosti uvádějí zlevnění či zdražení. Je to přibližně 80 procent celkových nákladů, které za plyn platíte.

Kolik je možné ušetřit

"To, že nejvíce zlevňují velcí dodavatelé, ale ještě neznamená, že budou celkově patřit k nejlevnějším a vy nemůžete ušetřit ještě víc. A to přechodem k jinému dodavateli," upozorňuje Tomáš Suchý.

Modelový příklad porovnání dvou dodavatelů ukazuje, že ani vyšší avizovaná sleva jednoho nemusí ve výsledku znamenat konečnou úsporu.

Roční spotřeba plynu 20 MWh ve Středočeském kraji RWE Standard E.ON Energie Standard Ceníková cena Cena dle spotřeby Ceníková cena Cena dle spotřeby Platba za distribuci Dodávka 182,06 Kč/MWh 3 641,20 Kč 182,06 Kč/MWh 3 641,20 Kč Stálý měs. plat za kapacitu 122,29 Kč 1 467,48 Kč 122,29 Kč 1 467,48 Kč Platba za dodávku plynu Komoditní cena 994,01 Kč/MWh 19 880,20 Kč 809,60 Kč/MWh 16 192,00 Kč Stálý měs. plat 106,20 Kč 1 274,40 Kč 142,00 Kč 1 704,00 Kč Daň 21 % 5 515,29 Kč 4 830,098 Kč Celková platba za odběr plynu 23 521,40 Kč 19 833,20 Kč Součet stálých měsíčních poplatků 2 741,88 Kč 3 171,48 Kč Celková roční cena 31 778,57 Kč 27 835,66 Kč Celková úspora: 3 942,91 Kč Zdroj: FINmarket.cz

Vypočítat si úsporu je jednoduché. Pokud se však rozhodnete pro změnu, měli byste být pozorní. Aby vše proběhlo pokud možno hladce, snažte se řídit následujícími radami:

