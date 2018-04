Poradna: Jak řešit nejčastější problémy kolem dodávek elekřiny

Jak mám postupovat, když jsem uzavřel smlouvu s dodavatelem energie, a teprve když zástupce firmy odešel, uvědomil jsem si, že pro mě smlouva vůbec není výhodná. Mohu ji vypovědět? Bojím se sankcí.

Jestliže jste uzavřel smlouvu mimo provozovnu dodavatele energie (tedy například u sebe doma, ale i po telefonu či na propagačním zájezdu), můžete ji stornovat do 14 dnů od podpisu. Tento krátký limit platí, když vás prodejce předem informoval o této možnosti odstoupení a poskytl vám postup a formulář na odstoupení od smlouvy. Jestliže povinnost nesplnil, máte na odstoupení od smlouvy celý jeden rok. Pokud nemáte odstupovací formulář k dispozici, stačí napsat dopis, který pošlete doporučeně. Podle Energetického regulačního úřadu jde o jednostranný právní úkon k jehož platnosti není třeba akceptování ze strany dodavatele.

Koupili jsme dům s přímotopy. Předělali jsme topení na peletkový kotel. Musím tuto změnu hlásit dodavateli energie? Nechtěl bych přijít o výhodný tarif.

Ve vašem případě půjde nejspíš o sazbu D45d, kde odebíráte 20 hodin denně elektřinu v nízkém tarifu. Na druhou stranu však platíte vyšší stálé platby. Podmínkou k přiznání této sazby je, aby v odběrném místě byly instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění a současně aby jejich součtový instalovaný příkon činil nejméně 40 procent příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Nestačí tedy dát si do velkého domu jeden přímotop. Pokud podmínku nesplňujete, nemáte na dvoutarifovou sazbu nárok.

Zapamatujte si Distributoři energie Distributora si nevybíráte, záleží na lokalitě, kde energii odebíráte. E.ON – jižní Čechy a jižní Morava

PRE – Praha

ČEZ – severní Čechy, severní Morava, střední Čechy, východní Čechy, západní Čechy Dodavatelé energie Dodavatele si můžete zvolit. Je jich přes 140, seznam naleznete na www.eru.cz

Jak zjistím, které konkrétní hodiny odebírám proud v nízkém tarifu a které ve vysokém?

Mnoho lidí si myslí, že levný proud je v noci a drahý ve dne, ale tak to již roky neplatí. Poskytování vysokého a nízkého tarifu (u dvoutarifových sazeb) se řídí poměrně složitými pravidly, konkrétní časy najdete na stránkách svého distributora energie. Pozor, distributor není to samé, co dodavatel. Distributora si nemůžete vybrat. Časy levného odběru nejsou věčné, energetici je občas mění a vyhlašují nové. Výhodné je dát si stránku s těmito údaji v počítači do „Oblíbených“, abyste ji nemuseli každého čtvrt roku hledat.

Uvažuji o tom, že se zúčastním aukce energií. Slyšel jsem však, že pokud nepřijmu vítěznou nabídku, budu platit pokutu.

Záleží vždy na tom, jaké podmínky si sjednáte s vyhlašovatelem aukce. Pochopitelně se může stát, že v aukci zvítězí někdo, kdo je pro vás nedůvěryhodný a ani úspora peněz to nevyváží. Případně je vysoutěžená úspora nízká a vám se například kvůli stokoruně za rok nechce podstupovat administrativní změny. Solidní vyhlašovatelé aukcí podmiňují povinnost přejít k novému dodavateli například výší roční úspory, kdy je předem stanoveno, že změnit dodavatele nemusíte a pokutu platit nebudete, když úspora nebude vyšší než třeba dva tisíce korun.

Přešel jsem k alternativnímu dodavateli elektřiny, ale teď jsem zjistil, že má jen málo klientů, a já se bojím, aby nezkrachoval a neodpojili nám proud.

To se nestane. I kdyby váš dodavatel zkrachoval, existuje takzvaný dodavatel poslední instance, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Konzultace www.energetickaporadna.cz