Chcete ušetřit? Změna dodavatele energií je jednodušší, než si myslíte

Čechy trápí narůstající výdaje za energie. Na jedné straně by chtěli platit méně, na straně druhé dostatečně nevyužívají všech nabízených možností, jak náklady snížit. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK zaměřeného na energetickou gramotnost Čechů. Jednou z cest k úsporám je právě změna dodavatele energií. Nad změnou dodavatele přemýšlí 76 % dotázaných, obávají se však, že je to složité. Změna dodavatele je přitom mnohem snazší, než se většina lidí domnívá.

O změně sice uvažují tři čtvrtiny respondentů, ale například u zemního plynu za první čtyři měsíce letošního změnilo dodavatele pouze 7 % domácností. Mezi nejčastější důvody patří obavy ze zdlouhavého a náročného procesu změny, neznalost stávajících smluvních podmínek a špatná orientace v pravidelném ročním vyúčtování energií.

Změnou dodavatele lze ušetřit tisíce korun ročně

Hodně Čechů se nad změnou dodavatele nezamýšlí vůbec, což je velká škoda, protože se tím připravují ročně o tisíce korun. Častěji se touto otázkou zabývají lidé žijící na venkově a v menších městech. Zásadní roli v úvahách hraje typ bydlení. Ve městech přece jen žije výrazně vyšší procento lidí v pronájmu a smlouvy s dodavatelem má často pronajímatel.

Část lidí si zase neuvědomuje, proč by vůbec měli dodavatele energií měnit. Nerozumí například skladbě ceny energií, a tudíž netuší, jak moc se ceny mezi jednotlivými dodavateli mohou lišit. Hodně užitečných informací vám v tomto případě pomohou získat moderní online srovnávače energií. Stačí si k ruce vzít poslední vyúčtování za energie a hned se dozvíte, zda neplatíte více, než byste měli.

Seznamte se se svou stávající smlouvou

Ve změně dodavatele často lidem brání nedostatečná znalost stávající smlouvy. Mnozí netuší, jaký tarif mají nastavený, kdy jim končí smlouva a za jakých podmínek vůbec mohou smlouvu ukončit. Bojí se, že jim dodavatelé energií obratem napaří tučnou pokutu.

Není nic jednoduššího než si smlouvu přečíst, případně stávajícímu dodavateli zavolat a vše si ověřit. Zaměřit byste se měli zejména na typ smlouvy. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, výpověď můžete bez obav podat kdykoliv, ale musíte dodržet výpovědní lhůtu. Ta bývá zpravidla dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

V případě smlouvy na dobu určitou bývá často sjednána automatická prolongace. To znamená, že pokud smlouvu včas nevypovíte, automaticky se o další rok prodlouží. Aby byla výpověď uznána, doporučuje se zaslat ji k datu výročí smlouvy, nejpozději šest týdnů před ním. Ale někteří dodavatelé můžou mít termín k ukončení smlouvy nastaven i jinak, třeba osm týdnů předem nebo k určitému konkrétnímu datu. Přesné podmínky bývají součástí smlouvy, nebo je najdete v obchodních podmínkách. Rozhodně se s nimi seznamte a nastavte si v kalendáři upomínku, abyste smlouvu vypověděli v řádném termínu, a tedy bez sankcí.

Nového dodavatele můžete vybrat i online

Strach z administrativy, vyplňování desítek papírů a chození na úřady je další z důvodů, proč se lidé vyhýbají změnám, ale v tomto případě k obavám neexistuje žádný důvod. Proces změny dodavatele je snadný, není nijak administrativně náročný a probíhá pouze na papíře. Žádné výměny elektroměrů a plynoměrů se nekonají.

Noví dodavatelé energií zákazníkům navíc změnu usnadňují, co nejvíce to lze. Pokud se vám nechce řešit odchod se stávajícím dodavatelem, je možné starosti přenechat dodavateli novému. Stačí podepsat plnou moc a nový dodavatel zařídí celý převod za vás.

Jediné, co závisí na vašem rozhodnutí, je výběr nového dodavatele energií. A ani ten není nijak náročný, využijete-li možnost srovnání online. Webové srovnávače spolupracují s desítkami dodavatelů a k dispozici mají jejich aktualizované ceníky. Jen vyplníte požadované údaje a během pár sekund zjistíte, který dodavatel vám nabízí výhodné podmínky. Seznam licencovaných obchodníků s elektřinou a plynem a kalkulačku najdete i na stránkách Energetického regulačního úřadu. V případě dotazů zkontaktujte konkrétní zákaznické centrum, kde vám poskytnou odpovědi na všechny vaše otázky.