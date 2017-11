Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Petra Hönigschmieda ze Šumperka před dvěma lety navštívil obchodní zástupce společnosti Lama Energy a nabízel mu plyn a elektřinu levnější, než má u svého stávajícího dodavatele. „Ujistil mě, že když přejdu s elektřinou i plynem k Lama Energy, tak roční úspora bude aspoň pět tisíc,“ popisuje Petr Hönigschmied. A tak novou smlouvu podepsal.

Jako poděkování za novou smlouvu přinesl obchodní zástupce překvapení. „Vytáhl kufříček, vyndal tady na stůl šest žárovek s tím, že firma je slušná a solidní, že si zákazníků váží a že těch šest úsporných žárovek je dárek,“ líčí zákazník.

No, dárek. Pan Hönigschmied dostal na žárovky k podpisu kupní smlouvu, a to ještě s jinou firmou, se společností Blue ocean management. „Ukázal nám formulář, kde měl žlutě zvýrazňovačem zaškrtnuté dva řádky, ve kterých se píše, že pokud by se náhodou, použiju jeho slova, něco zvrtlo, tak my si ty žárovky můžeme koupit za 5 korun,“ líčí. V kupní smlouvě je to ale přesně opačně. Pět korun stojí žárovka pouze v případě, pokud zákazník skutečně bude plyn a elektřinu odebírat od nového dodavatele.

Za dárek měl zaplatit sedm tisíc korun

Pan Hönigschmied si nakonec přechod k novému dodavateli rozmyslel a od smlouvy v zákonné lhůtě odstoupil. Odstoupení od smlouvy sice společnost Lama Energy uznala, ale tím to neskončilo. „Najednou prásk, přišel mi papír, že jsem porušil smlouvu, poslali mi fakturu na 3 650 korun za šest žárovek a to mě dost teda zarazilo, to je potom dar nedar,“ rozhořčuje se Petr Hönigschmied. Požadovanou částku odmítl zaplatit a rozhodl se, že dárek firmě vrátí. Ale protože už mezitím žárovky rozdal, koupil nové. Identického výkonu, typu i balení, sháněl je skoro dva měsíce. A teď si tipněte, kolik žárovky stály. Celkem 884 korun.

Přestože dárek vrátil, o pár měsíců později přišla upomínka na téměř 7 000 korun od inkasní agentury. O případ se začali zajímat redaktoři pořadu České televize Černé ovce a požádali společnost Blue Ocean Management s.r.o. o vysvětlení.

„V rámci zastoupení společnosti Lama Energy naše společnost zákazníkům poskytuje možnost zúčastnit se obchodní akce, v rámci které zákazník obdrží následující významné výhody: zaprvé ušetří náklady na dodávky energií řádově v několika tisících korun ročně a zadruhé obdrží žárovky za zvýhodněnou kupní cenu. K dosažení těchto nesporných výhod je ze strany zákazníka zapotřebí jediné, a to zahájení dodávky energií od námi zastupovaného dodavatele. Na to je zákazník vždy výslovně upozorněn,“ píše v e-mailu Ivana Vencelová ze společnosti Blue Ocean Management.

Žárovky jako dárek jsou nekalá obchodní praktika

Takže to vypadá, že je vlastně vše v pořádku a že je jen chyba zákazníka, že výhodné nabídky nevyužil. Pan Hönigschmied ovšem zdaleka není jediný, který naletěl. Poradna dTestu eviduje desítky stížností.

„Smlouva o koupi žárovek je smlouvou, která se váže na smlouvu o změně dodavatele energií, a pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy o změně dodavatele energií, ta zanikne, a tím automaticky zanikne i kupní smlouva na žárovky,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Vzhledem k tomu, že po spotřebiteli jsou vyžadovány peníze v řádu tisíců korun na základě ustanovení, které ho v podstatě sankcionuje za odstoupení od smlouvy, tak takové ustanovení chápeme jako nepřiměřené, protože zkracuje spotřebitele na jeho právech.“

„Je to minimálně nekalá obchodní praktika,“ potvrzuje mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR František Kotrba. Podle něj by toto jednání mohl postihovat Energetický regulační úřad. „V okamžiku, kdy se ERÚ sejde více podnětů a shromáždí dostatek důkazů, může uložit pokutu za nekalé obchodní praktiky až do výše pěti milionů korun,“ informuje mluvčí.

Ale na závěr přece jen dobrá zpráva. Po natáčení reportáže České televize společnost Blue Ocean Management panu Hönigschmied platbu za žárovky odpustila. „Jsem moc rád a musím poděkovat Černým ovcím za to, že se zastali normálního člověka a trošku rybník s tou špínou rozčeřili, a jen doufám, že tím varuju ostatní,“ uzavírá svůj příběh Petr Hönigschmied.

Pamatujte si:

Nikdo nic nedává zadarmo, proto od nikoho nepřebírejte žádné pozornosti, například sadu žárovek za zvýhodněnou cenu, pokud opravdu nechcete změnit dodavatele a s obchodníkem uzavřít novou smlouvu.

Nejste-li si jisti nabídkou, nic nepodepisujte, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte nabídku s příbuznými či známými.

Nikomu neukazujte žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování energií, nepředkládejte doklady SIPO ani osobní doklady. Uvědomte si, že stávající dodavatelé mají veškeré doklady a údaje o vás jako o zákazníkovi k dispozici.

S podomními prodejci raději nic nesjednávejte. Těmto prodejcům jde totiž často pouze o provizi, kterou obdrží z podepsané smlouvy.

Pokud jste něco podepsali a své rozhodnutí chcete změnit, můžete od smluv uzavřených mimo obchodní prostory a prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy hlavně telefonickou formou, jako spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět.

Odstoupit od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (§ 1829 OZ, § 11a odst. 2 EZ). Ukončení smlouvy podáním výpovědi je možné ve lhůtě až do 15 dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (§ 11a odst. 3 EZ). Vzory pro odstoupení od smlouvy nebo výpověď najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

zdroj: ERÚ