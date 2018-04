Šest rad, jak nechybovat při změně dodavatele energií

Užitečné je postupovat podle následujících praktických kroků, abyste nechybovali.

1. Počítejte, jestli neplatíte moc

Většina lidí, kteří chtějí ušetřit, sedne k internetu a do vyhledávače zadá kouzelné sousloví „energie kalkulačka“. Tady mohou udělat první chybu. Kalkulaček jsou totiž stovky. A když někdo energii prodává, těžko bude produkt, který nabízí, v jeho kalkulátoru na jiném než prvním místě. Ani nemusí o svých cenách lhát – stačí, když je prostě porovná jen s dodavateli, kteří jsou dražší. K porovnání si proto zvolte kalkulátor, jenž neprodává. Najdete ho na stránkách Energetického regulačního úřadu zde.

2. Zvažte všechna pro a proti

Až do kalkulátoru zadáte všechny potřebné údaje a objeví se před vámi tabulka nabídek, nebuďte zbrklí. Jestli se nejlepší nabídka od té stávající liší o 200 korun za rok, nejspíš vám změna dodavatele nestojí za to. Ona se dokonce nemusí vyplatit ani ve chvíli, kdy si nový dodavatel klade podmínky, aby pro vás cena byla platná: třeba že u něho zůstanete alespoň tři roky, že budete odebírat elektřinu i plyn a podobně.

3. Uzavřete novou smlouvu

Smlouvu s novým dodavatelem uzavřete nejpozději tři měsíce před plánovaným začátkem dodávky. Rychleji to nejde, ne proto, že by to energetické společnosti nebyly schopny nebo ochotny udělat, ale proto, že ze zákona existují lhůty a termíny, které na sebe navazují a musí se dodržet.

4. Zjistěte stav elektroměru

V termínu změny si zapište stav elektroměru a nahlaste jej původnímu dodavateli. Nemusíte to udělat (existují i jiné metody na výpočet vaší spotřeby), ale takzvaný samoodečet je přesnější.

Protože měníte pouze dodavatele silové energie a distributor zůstává stejný, nemusíte se obávat, že vám přijdou odmontovat elektroměr, ani že budete po dobu převodu bez proudu. Vše poběží automaticky a díky výše zmíněným povinným lhůtám nehrozí, že budete doma potmě.

5. Zaplaťte dosavadní účty

Až se změní dodavatel, dostanete od toho původního závěrečné vyúčtování spotřeby elektřiny. Zkontrolujte fakturu a zaplaťte případný nedoplatek. Počítejte s touto mimořádnou platbou – zvláště pokud vám chodí vyúčtování třeba v létě a dodavatele budete měnit od ledna.

6. Nastavte nové platby

Nezapomeňte si změnit bankovní příkaz, inkaso či SIPO tak, aby zálohy chodily novému dodavateli. Příkaz a inkaso zvládnete sami pomocí elektronického bankovnictví, pokud používáte SIPO, nahlásíte prostě jen novému dodavateli energií své spojovací číslo.