Změna DPH: co bude levnější?

Další daňová revoluce by sice na jedné straně měla snížit daň z příjmu, ale na druhé straně by si stát chybějící peníze vybíral prostřednictvím daně z přidané hodnoty neboli DPH – tedy daně, o kterou se zvyšuje cena zboží, které si za své již jednou zdaněné peníze kupujeme. Mohlo by se tak stát, že sice budeme mít o několik set korun vyšší čistou mzdu, ale zároveň až o několik set korun více zaplatíme za měsíční nákup.

Co se změní?

Trojkoalice plánuje, že zavede jednotnou daň – stejnou taxu by tak platili lidé ze svých příjmů i za věci, které si kupují. Uvažuje se o tom, že by to bylo 17, 18 nebo 19 procent. U daní z příjmů by to tedy pro některé lidi znamenalo více než desetiprocentní pokles, u zboží by posun daně z přidané hodnoty tak velký nebyl, i v případě, že by zůstaly dvě sazby daně z přidané hodnoty – základní a snížená. Ty jsou nyní 19 procent a snížená pětiprocentní.

Nižší daň z přidané hodnoty platíme za potravinářské zboží a nealkoholické nápoje, ale také třeba za stavební práce při bytové výstavbě, léky a zdravotnický materiál – nikoli však veterinární. Dále je díky nižší dani levnější hromadná doprava, ubytovací služby nebo voda a teplo. Zatímco vyšší daň z přidané hodnoty by se měla srovnat s výší danění mezd, nižší by sice stoupla, ale ne o tolik.

Navrhovaný ministr financí Miroslav Kalousek upřesnil, že by daň z přidané hodnoty činila například 19 a 7 procent, nebo 17 a 10 procent. Na výsledku politických jednání také závisí, jaké zboží a služby budou do které sazby zařazeny. Proto jsou zatím naše výpočty jen orientační.

Za co si připlatíme

V nižší daňové sazbě by podle návrhu měly kromě potravin, vod a nealkoholických nápojů zůstat i léky, dětské papírové pleny, knihy, časopisy, noviny, dětské autosedačky, živá zvířata, krmiva, pomůcky pro zdravotně postižené, vodné a stočné, teplo, hromadná doprava, lístky do kina, divadla a na koncerty. A také pohřební služby, nové byty, stavební práce a stavební úpravy v bytové výstavbě, ubytovací služby, dřevěné a rostlinné ekobrikety, palivové dříví a rovněž zařízení používaná k ekologickému vytápění rodinných domů.

Kvůli zvýšení daní by nicméně i potraviny o něco podražily, ale u jednotlivých položek by šlo řádově o koruny a ve velkých hypermarketech by nemuselo platit ani to. Řetězce už teď mezi sebou soutěží a budou jistě i v budoucnu nutit výrobce, aby stlačili ceny na minimum. Zdražení tak více pocítí lidé na venkově, kteří jsou závislí na malých obchodech. Vyšších cen se nejspíše dočkáme i tam, kde není velá konkurence, například u pitné vody.

S vyššími cenami se potkají také turisté. I když zůstanou ubytovací služby a doprava v nižší sazbě DPH, v té horší variantě se ceny zvednou o celých pět procent. Potom zaplatíte například za dvoulůžkový pokoj místo nynějších osmi set korun téměř o stokorunu více.

Celkem utratíme víc

Pokusili jsme se pro vás vytvořit několik modelových příkladů, ze kterých vyplývá, o kolik korun se které zboží zdraží či zlevní a jak by na tom byly rodiny, pokud by některá navrhovaná varianta prošla vládou a schválil by ji parlament. Mělo by se tak stát do poloviny příštího roku.

Z tabulky je zřejmé, že by všichni zaplatili víc peněz za zboží. Díky nižším daním z příjmů změnu tolik nepocítí pracující, hůř na tom ale budou důchodci. I když dostanou přidáno o několik stokorun měsíčně, budou si muset pečlivě rozmýšlet, za co penzi vydají. Právě jich se nejvíc dotkne zdražení léků a navrhované platby u lékařů. Všichni mohou tedy hypoteticky ušetřit, ale na druhé straně i zaplatit víc.

Protože ještě není přesně dáno, které zboží či služby budou ve snížené sazbě, vycházeli jsme v našem propočtu ze současného stavu a z položek uvedených v koaliční smlouvě.

Co by bylo dražší

Kolik korun byste zaplatili, kdyby se po změně daňového systému zvýšila sazba DPH z 5 na 10 procent.

Poznámka: ve sloupci nynější cena (DPH 5%) je uvedena průměrná cena z celé České republiky podle údajů Českého statistického úřadu v prosinci 2006. Uváděná cena při DPH 10 % vznikla pouhým připočtením 5 % k současné ceně – jelikož konečnou cenu ovlivňují i další kritéria (pohonné hmoty, energie, marže...), je její výše orientační.

Co by se dále zdražilo knihy, léky, dětské autosedačky, zdravotnické pomůcky, voda, pohřební služby, lístky na kulturu, sportovní činnost, ubytování, hromadná doprava, palivové dříví.

Co by bylo levnější

Kolik byste zaplatili, kdyby se po změně daní snížila základní sazba DPH z 19 na 17 procent.

Co by se dále zlevnilo elektřina, plyn, telefonování, internet, poštovní služby.

O kolik korun měsíčně zaplatí více modelové rodiny, pokud se změní sazby daně z přidané hodnoty ZDE