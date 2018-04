Změna hypotéky: jednou a dost

Hlavní problém je, že lidem dobíhá takzvaná fixace, tedy doba, po niž měli pevně stanovenou úrokovou sazbu. A pokud jim jejich banka nabídne horší podmínky, budou moci přestoupit bez sankcí ke konkurenci. Přestup by si ale měli dobře rozmyslet.

Zákon se do voleb asi nezmění

Podle zveřejněného výkladu ministerstva financí totiž ten, kdo by refinancoval (starou hypotéku převedl kvůli lepším podmínkám do jiné banky nebo na jiný typ hypotéky u stejného peněžního ústavu) svou hypotéku více než jednou, ztrácí nárok na odpočet zaplacených úroků od základu daně z příjmu.

Tento odpočet je přitom významná nepřímá podpora hypoték a zároveň činí nemalou úsporu při placení hypotéky. Zejména v prvních letech splácení, kdy se bance platí hlavně úroky, tak dostane klient od státu zpátky na daních peníze, které se minimálně rovnají jedné měsíční splátce hypotéky. O takovou výhodu by měl při druhém refinancování přijít.

"Je to hodně nešťastný výklad, který může omezit flexibilitu trhu s hypotékami," říká daňová expertka společnosti Ernst&Young Martina Kneiflová. Podle ní je možné, že rozhodnutí ministerstva uvítají hlavně velké banky, jež už poskytly nejvíce hypoték a teď jim klienty přetahují menší, dravější hráči na trhu.

Z refinancování se totiž stává zajímavý byznys, protože začínají dobíhat hypoteční ročníky 2004 a 2006 s pětiletou, respektive tříletou fixací úroků. Navíc největší balík hypoték z roku 2008 se teprve bude přerozdělovat. Podle odhadů Asociace hypotečních makléřů se jen letos hraje až o sto miliard korun, které mohou klienti refinancovat.

"Nedá se říci, že by banky byly proti změně zákona. Na jednu stranu jim může vyhovovat, že má klient menší motivaci přejít jinam, ale na druhou stranu stále hledají příležitosti, jak získat cizí klienty," říká Petra Horáková Krištofová z Asociace hypotečních makléřů.

Podle ní je pravděpodobné, že zákon dozná změn. Podle průzkumu asociace prý nejsou politici velkých stran proti, ale stihnout změnu do voleb se reálně zřejmě nedá.

Vyjádření Ministerstva financí "Ministerstvo financí uznává, že stávající zákonná úprava není ideální, ale podotýkáme, že toto ustanovení nebylo navrženo ministerstvem financí, ale vzešlo z poslanecké iniciativy v roce 1998. Ministerstvo připraví novelu tohoto ustanovení. Bude připravena k předložení politické reprezentaci, která vzejde z říjnových parlamentních voleb. Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období Poslanecké sněmovny předkládat tuto novelu nyní by nebylo z časového hlediska ideální," řekl Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF ČR.

Makléři: Úroky odečítejte dál

Co mají tedy lidé, kteří už jedno refinancování mají za sebou a chystají se na další, dělat? Milan Roček z makléřské firmy Hyposervis doporučuje uplatňovat úroky dál. "Je na rozhodnutí každého, zda úroky uplatní či ne. A záleží na finančním úřadu, zda to uzná. Podle mě je věcně záměr zákona naplněn, takže by to uznat měl. A klidně bych se o to soudil," říká Roček. Kneiflová však upozorňuje, že spor s finančním úřadem může trvat několik let.

Lidé, kteří mají hypotéku, současný stav cítí jako diskriminaci. "Proč bych měl v průběhu třicetileté hypotéky mít šanci refinancovat ji jen jednou?" ptá se Ondřej z Prahy, který si nedávno pořídil na úvěr byt. "Mohlo by to vést k tomu, že klient se stane jakýmsi dobrovolným zajatcem hypoteční banky, která mu refinancovala jeho původní úvěr," dodává Petr Frisch, šéf daní českého PricewaterhouseCoopers.