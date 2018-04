Psycholog: Kariérní změnu plánujte předem, využijte přechodových pozic

Lidé dnes mění pracovní obor častěji než kdykoli dříve. Díky vývoji technologií, ekonomice i trhu práce to přestalo být symbolem neúspěchu. Je to naopak nutnost našich životních voleb.

Dnešní mladí lidé budou měnit obor možná třikrát až pětkrát během kariéry, tak jak budou přicházet nová odvětví a stará se budou proměňovat. Znát pravidla kariérní změny se však hodí každému. Nikdy nevíte, kdy vás práce přestane bavit nebo ubude příležitostí v oboru.

Plánujte dopředu a získejte zkušenosti

Kariérní změnu plánujte předem. Vaše rozhodnutí by mělo mít více důvodů než jen aktuální nespokojenost. Mělo by se opírat o znalost vlastní osobnosti, zájmů a talentu, o vědomosti o trhu práce i o vysněném oboru. Jedině tak si můžete být jisti, že váš kariérní přechod nebude cestou z bláta do louže.

Ještě před rozhodnutím o změně profesního směřování je užitečné nabrat co nejvíce zkušeností (nejen informací), které vás ubezpečí, že vybraný obor pro vás nebude zklamáním.

Ty lze získat rozhovory s odborníky, dobrovolnictvím, brigádami, sledováním televizních dokumentů a rozhovorů, návštěvou konferencí, čtením knih a oborových časopisů. Vytvoříte si tak mnohem komplexnější představu a budete schopni se lépe rozhodnout.

Vytvořte si rezervy a vzdělávejte se

Budete potřebovat zásoby fyzických i mentálních zdrojů. Omezte své výdaje a připravte si úspory, které překlenou možný výpadek výdělku. Pracujte i na svých mentálních zdrojích. Získejte podporu rodiny a kamarádů. Myslete na způsoby, jimiž budete redukovat stres, který takovou změnu doprovází.

Součástí přípravy je i vzdělávání, jež je dnes dostupnější než kdykoli dříve. Můžete vybírat z nabídky rekvalifikací, dálkových studijních programů univerzit i večerních kurzů. Stále se rozšiřuje nabídka on-line vzdělávání (v angličtině například internetové stránky coursera.org).

Využijte přechodových pozic

Hledejte možnosti, jak spojit starý obor s novým. Programátor, který chce přejít k řízení neziskové organizace, pro ně může nejdříve programovat, než vstoupí do některé z nich. Zdravotní sestra požádá o administrativní pozici v nemocnici, protože se chce zabývat účetnictvím a postupně zdravotnictví opustit. Zaměstnanec personální agentury se může soustředit na výběr zaměstnanců v oboru, do kterého chce přejít. Učitel si rozšíří aprobaci v novém předmětu s konečným cílem přejít z tohoto oboru do neučitelské pozice.

Další možností je najít si časově nenáročný post ve stávajícím odvětví, který vám umožní doplnit finanční rozpočet, a zároveň pracovat na začátečnickém, ale hůře placeném místě ve vysněné profesi.

Buďte ochotní chybovat

Chybami se lidé učí. Kdyby je odradily první pády, nikdy by se nenaučili chodit. Berte chyby jako informaci o tom, co je ještě potřeba se naučit a co je nutné zkusit jinak. Bez ochoty chybovat není možná žádná změna. Ani ta kariérní.