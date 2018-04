Psycholog radí, co dělat s kariérou, která je ve slepé uličce

Změnit se. Pomoci může těchto šest zásad:

1. Přijměte svůj stav

Připusťte si situaci, ve které se nacházíte. Ovšem nesmí při tom znít jen kritika nebo obviňování. Akceptujte, že kdysi zajímavá práce vás již nebaví a že se zároveň nedokážete pohnout dále.

Nehledejte hned řešení, neanalyzujte, proč to nejde. Pokud dokážete být smíření se svým stavem bezvýchodnosti a uvědomovat si vše, co jej doprovází, často se objeví různé nápady, obrazy, sny, vzpomínky... Všímejte si nejen toho, co je, ale také toho, co vám chybí.

2. Neposlouchejte vnitřního kritika

V představách, co je dobré a co je vůbec možné, vás výrazně ovlivňuje vaše minulost, postoje rodičů a prostředí, ze kterého pocházíte. Ty se ozývají jako hlas vnitřního kritika. Právě ten říká, proč věci nejdou. Proč změna není možná. Co musí být. Co nesmíte.

Dokážete jej rozpoznat? Přijměte tyto hlasy, ale neberte je jako příkazy. Máte svobodu určit, co zůstane jen vzkazem minulosti a co je vaše současné rozhodnutí.

3. Jste mnohem více, než si myslíte

Vytvořili jste si pevné představy o sobě ve světě práce, o svých silných stránkách, o preferencích a potřebách. Takový model vlastního já vám kdysi dobře posloužil. Nyní jste ho ale již přerostli.

Vybrali jste pro něj některé z možností, které jste ve své osobnosti měli k dispozici. Ale mnohé další se nehodily, nebo jste je nepotřebovali. A právě tyto nerozvinuté, nevyužívané aspekty sebe sama musíte nyní hledat.

4. Dejte prostor fantazii

Obrazy, vzpomínky nebo sny jsou efektivní cestou, jak najít své schopnosti a preference, na které jste zapomněli, protože obcházejí kritické mody vašeho myšlení.

Vytrvejte chvíli s obrazy (minulosti, představy ideální práce, kariérních snů) a ptejte se, co o vás jejich jednotlivé aspekty říkají.

5. Zamyslete se nad minulostí

Co vás dříve bavilo nebo motivovalo? V dětství, v pubertě, během jednotlivých zaměstnání? Jací jste v každé této roli byli, v čem jste se odlišovali? Co to vypovídalo o vás: o potřebách, zájmech, dovednostech, preferencích?

Teprve nyní dejte prostor také rozumové analýze: Co vás napadá? Jaká jsou důležitá témata? K čemu byste se mohli vrátit? Co jste poslední dobou nevyužívali?

6. Zkuste něco dělat

Kdyby bylo možné na řešení problému přijít jen prostřednictvím uvažování, už byste je dávno měli. Myslíte na ně přece tak často… Abyste v přemýšlení pokročili, musíte získat novou zkušenost.

Není nutné hned měnit zaměstnání - možná bude nejprve stačit se s někým setkat, nabídnout se jako dobrovolník, pomoci kamarádce, vystavit se novému prostředí.

Během každé aktivity přijdete na další zprávy o sobě a o možném posunu. Třeba v úplně odlišné oblasti, než jste si původně mysleli. Možná překvapivě nebo náhodou.