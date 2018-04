Změna kvůli Evropské unii

Mám krejčovský salon a obávám se, že se vstupem do Evropské unie budu muset dodržovat předpisy o bezpečnosti výrobků.Se vstupem do Evropské unie budeme muset respektovat právní předpisy týkající se bezpečnosti výrobků. Za ně se přitom považují movité věci, které byly vyrobeny, vytěženy nebo jinak získány.

A to bez ohledu na stupeň jejich zpracování, když jsou určeny k nabídce spotřebiteli. Totéž platí i pro věci, u nichž lze předpokládat, že budou užívány bez ohledu na to, zda jsou dodávány úplatně či bezúplatně nebo zda jsou nové, použité či upravené. Za bezpečný výrobek se považuje ten, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí.

Je jím i výrobek, jenž vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob představuje pouze minimální nebezpečí při správném užívání. I dosud platily technické normy, které se bezpečností výrobků zabývaly. Nedomnívám se, že by po vstupu do Evropské unie došlo k jejich podstatné změně, neboť i naše technické normy zajišťují bezpečnost výrobků. Jako majitel krejčovského salonu nebudete moci používat materiál nebo technologické postupy, které by ohrožovaly zdraví. Toto však nesmíte ani nyní, takže si nemyslím, že byste se z tohoto hlediska při své podnikatelské činnosti musel vstupu do Evropské unie obávat.