Změna: Můžete přijít o část úroků

Majitelé smluv, kteří se stavebním spořitelnám upsali ještě před koncem roku 2003 a chtějí jen spořit, mají výhodné podmínky. Obvykle mají nárok na takzvané úrokové zvýhodnění a základní sazby úroků z vkladů se navíc pohybují nejčastěji mezi 3 až 5 procenty.

Úrokové sazby se však během posledních let snižovaly a platí to i pro stavební spoření. V současnosti se nové smlouvy sjednávají s maximálně 2% sazbou z vkladů. Stavebním spořitelnám se staré smlouvy samozřejmě nevyplácejí, a tak klientům brání v tom, aby na ně mohli bez omezení spořit po mnoho dalších let. Proto jsou navýšení cílové částky nebo změna tarifu spoření možné pouze za cenu ztráty části již připsaných úroků.

Kdy se navýšení cílové částky vyplatí?

Jestliže potřebujete úvěr, navýšení cílové částky se vám i přes ztrátu připsaných úroků může vyplatit. Úvěr vám totiž nebude úročen například šesti procenty, jak je tomu u starších smluv, ale sazbou zcela jistě nižší než 5 procent. Aktuální tarify mají oproti těm kdysi sjednaným i jiné výhody, například nižší akontaci úvěru.

Potřebujete-li si vzít úvěr, existuje ještě další řešení: můžete si ponechat starší smlouvu s lepším úročením a vyšší státní podporou na další spoření a pro úvěr si sjednat smlouvu novou. To, která varianta je vhodnější, závisí vždy na individuální

situaci a potřebách účastníka spoření. Pokud si nevíte rady, poraďte se se zástupcem stavební spořitelny.

Pozor by si však měli dát klienti, kteří úvěr nechtějí. Pro ně navýšení cílové částky nebo změna tarifu spoření výhodné být nemusí. Doba spoření totiž není nijak shora omezená, jen nelze přespořit dohodnutou cílovou částku. Takže pokud jste naspořili například 130 tisíc korun, ale sjednaná cílová částka je 200 tisíc korun, není třeba ji navyšovat a můžete dál pokračovat ve spoření při zachování starých podmínek.

Pokud se však zůstatek na spořicím účtu cílové částce již blíží, může být v některých případech vhodné sjednat si pro další spoření smlouvu novou a tu původní neukončovat ani nenavyšovat, ale nechat ji otevřenou tak, jak je, a dále na účet již nic neukládat. Záleží pak na stavební spořitelně, zda proti takové „nečinné“ smlouvě zasáhne, nebo ne.

ZJISTĚTE, O KOLIK BYSTE PŘIŠLI ZMĚNOU TARIFU