Změna pojištění: jak neprodělat

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a klient (pojistník) se zavazuje platit pojišťovně dohodnuté pojistné. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok. Jednou z podstatných náležitostí pojistné smlouvy je i vymezení pojistné doby, po kterou je pojištění v platnosti.

Životní pojištění se sjednává do určitého věku

U životního pojištění se sjednávají smlouvy zpravidla na dobu určitou. Ve smlouvě je uvedeno, do kterého věku se pojištění sjednává. Aby bylo možno na životní pojištění čerpat daňové výhody, musí být smlouva sjednána minimálně na 5 let a současně dohodnuté pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve v roce, kdy pojištěný dovrší věku 60 let.

U některých smluv životního pojištění se kromě pojistné doby sjednává i doba placení pojistného, která může být kratší. Co se týče prodloužení smlouvy životního pojištění, může jít o problematickou záležitost. Prodloužení trvání pojištění je umožněno pouze u vybraných spořících životních pojištění. U smluv se zahrnutím pojistné ochrany nebývá prodloužení pojistné doby možné.

Zájemci o pojištění by si tedy měli uvědomit, jak dlouho chtějí být pojištěni a podle toho uzavřít pojistnou smlouvu. Za dostačující lze považovat životní pojištění uzavřené do 60-ti, nejvýše 65-ti let. Potřeba pojistné ochrany s věkem klesá a pojistné smlouvy uzavírané do 75 let věku, lze považovat za zbytečnost. Často jde o motivaci poradce o větší provizi, která se mnohdy odvíjí i od délky pojistné doby.

U neživotního pojištění pozor na automatickou prolongaci

U neživotního pojištění se můžeme setkat s pojistnou dobou neurčitou, resp. s roční pojistnou dobou s automatickým prodlužováním. Takto bývají sjednávána následující pojištění:

- pojištění domů a domácností

- havarijní pojištění

- povinné ručení

- úrazové pojištění

Automatické prodlužování (prolongace) znamená, že se pojištění automaticky prodlužuje o stejnou dobu, pokud některá ze stran smlouvy (pojišťovna nebo pojištěný klient) 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem.

Pojišťovny obvykle smlouvy ukončují, pokud se pro ně stávají výrazně ztrátovými. Jde o smlouvy, u kterých pojišťovny často plní a obávají se pojistných podvodů. Ty pojišťovny registrují zejména u pojištění aut a úrazových pojištění.

Naproti tomu pojištěný klient nemusí mít zájem na dalším trvání pojištění například z důvodu ztráty výhodnosti stávající smlouvy a zájmu o nové pojištění. Pokud však pojištěný nemá o pojištění zájem, musí smlouvu vypovědět. Jak bylo uvedeno, minimálně 6 týdnů před výročím smlouvy, musí pojišťovna písemně tuto výpověď obdržet. Toto lze učinit zasláním výpovědního dopisu nebo navštívením pobočky pojišťovny.

Uzavřeli-li jste tedy některé ročně placené pojištění s automatickou prolongací například 1.2.2006, můžete pojištění vypovědět nejdříve k 31.1.2007. Aby však pojištění zaniklo, musí být vypovězeno nejpozději 6 týdnů před 31. lednem 2007, tj. nejpozději 20. prosince 2006. Pokud je výpověď doručena později, zanikne pojištění až na konci následujícího pojistného období, tj. 31.1.2008. Pojišťovně však musíte až do zániku pojištění zaplatit pojistné.