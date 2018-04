Banky umožňují předčasné splacení hypotéky. Někdy to vyjde pěkně draho

Když loni v létě klesly úrokové sazby u hypoték pod dvě procenta a Lucie Čiháková stále platila procenta čtyři, šla se zeptat do banky, na kolik by ji přišlo okamžité splacení hypotéky. Do konce fixace zbýval ještě rok a půl. Bankéři se nad jejím požadavkem několik týdnů zamýšleli a po urgenci Lucii sdělili, že by zaplatila poplatek 143 tisíc korun. Víc než 10 procent plánované splátky.

Plánované změny v hypotékách Možnost mimořádného splacení úvěrů zajištěných nemovitostí určenou na bydlení. Věřitel přitom má právo pouze na kompenzaci přiměřených nákladů.



V případě těžkých životních situací (úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita klienta či jeho manžela/partnera), možnost splacení bez jakýchkoli sankcí.



Novinky se budou týkat úvěrů uzavřených po schválení zákona (či úvěrů, u kterých se po schválení zákona bude měnit fixace).



Změna měla platit od 21. března. V současné chvíli je zákon projednáván ve Sněmovně. Silně optimistický odhad počítá s platností od poloviny roku 2016, víc pravděpodobné však je, že začne platit od roku 2017.

Tisícům lidí, kteří podobně jako Lucie chtějí dříve splatit hypotéku, má pomoci nová legislativní úprava. Platit měla už letos na jaře, její schválení se ale zpožďuje. Situace na trhu se ale začíná měnit i bez zákonodárců. Banky popohání konkurence. Už dnes tak mají klienti mnohých ústavů možnost splatit závazek či jeho část bez sankcí.

Splátka bez pokuty? Není problém

První, kdo umožnil splácet kdykoli a bez poplatků, byla Air Bank. Její politika je velmi vstřícná, lze nastavovat výši splátek, vkládat mimořádně peníze a není třeba ani nijak složitě žádat. Vše si řídíte sami v internetovém bankovnictví. Ale pozor, celkové mimořádné splacení se obejde bez sankcí jen v tom případě, že s hypotékou definitivně končíte (ne když refinancujete ke konkurenci). Druhým omezením pro zájemce je, že banka neposkytuje nové hypotéky, ale pouze přijímá klienty, kteří přecházejí odjinud.

Mimořádnou splátku 20 procent za rok umožňují bez sankcí mnohé banky: Equa, Fio banka, mBank či UniCredit Bank. Nic navíc nemusíte platit, prostě oznámíte, pošlete splátku a sníží se vám dluh. Sberbank umožňuje roční mimořádnou splátku 10 procent z jistiny, kterou vám ještě zbývá splatit.

Čtěte také Rozhovor s ředitelem Hypoteční banky Janem Sadilem o nových pravidlech pro poskytování hypoték Změna zákona by měla umožnit mimořádné splacení hypotéky

Komu banka poskytne takzvanou stoprocentní hypotéku, tomu pak dovolí kdykoli splatit částku rozdílu mezi skutečnou výší úvěru a 70 procenty hodnoty zastavované nemovitosti. Prostě tak, aby se ze stoprocentní hypotéky stala hypotéka standardní. Tak to umožňuje například ČSOB, Era, Hypoteční banka a Wüstenrot.

Není čtvrtina jako čtvrtina

Mimořádnou splátku 25 procent slibují klientům i GE Money Bank a Raiffeisenbank. Zde však již musíte plnit podmínky. U GE Money je třeba mít sjednanou službu „dílčí mimořádná splátka“, což je zdarma, u nových smluv automaticky, u starých ve chvíli změny fixace. Pak můžete bezplatně provést splacení až 25 % výše z úvěru. Poprvé po roce splácení, pak každých 6 měsíců.

Obdobných 25 % mimořádné splátky inzeruje Raiffeisenbank. I zde je třeba mít předem sjednanou speciální „turbo sazbu“, ta však zvedne úrok o 0,1 %, což u dvoumilionové hypotéky zvýší splátku asi o 90 korun za měsíc. Po každých 12 splátkách pak lze umořit až čtvrtinu z nesplacené jistiny.

Jaký je rozdíl mezi „výší úvěru“ a „nesplacenou jistinou“? Pokud je původní úvěr milion, je čtvrtina z jeho výše 250 tisíc korun. Jistina je však to, co zbývá doplatit. Pokud vám tedy z milionu zbývá splatit 400 tisíc, tak mimořádná splátka bude jen 100 tisíc korun.

Splatit můžete, ale s poplatky předem

Další banky též nabízejí možnost mimořádných splátek i mimo dobu změny fixace. Nechají si však zaplatit za to, že vám možnost poskytnou. Třeba Česká spořitelna účtuje za možnost mimořádné splátky (20 procent jednou za rok) každý měsíc 200 korun, Komerční banka 99 korun.