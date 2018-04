Poradna: Co vás čeká, když měníte zdravotní pojišťovnu

1. Oznamte změnu zaměstnavateli

Pokud jste letos podali přihlášku k nové pojišťovně v termínu od 1. ledna do 31. března 2016 a přecházíte k ní k 1. červenci 2016, je potřeba oznámit tuto změnu zaměstnavateli. Jestliže jste to ještě neudělali, nezapomeňte tak učinit.

„Každou změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit mzdové účetní do osmi dnů ode dne změny pojišťovny, aby bylo zdravotní pojištění hrazeno na účet správné pojišťovny,“ říká daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Pojišťovny doporučují zvolit cestu písemného oznámení, které je zaměstnavatel povinen potvrdit.

Dále je vhodné nahlásit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři.

2. Penále může platit zaměstnanec

Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli změnu neoznámí, nebo oznámí opožděně, zaměstnavatel nadále odvádí zdravotní pojištění na účet původní zdravotní pojišťovny. U původní zdravotní pojišťovny tak vzniká přeplatek, zatímco u té nové nedoplatek. „V praxi se na nesrovnalosti přijde při kontrolní činnosti a zaměstnavateli je novou zdravotní pojišťovnou předepsáno penále, přičemž zaměstnavatel může jeho úhradu požadovat po zaměstnanci. Změnu zdravotní pojišťovny je tedy nutné zaměstnavateli vždy včas oznámit,“ varuje Gabriela Ivanco.

3. OSVČ podávají dva přehledy za rok 2016

Osoby samostatně výdělečné činné musejí nové zdravotní pojišťovně předložit doklad o výpočtu zálohy na zdravotní pojištění pro daný rok.

OSVČ, které změní zdravotní pojišťovnu od července, zaplatí ještě do 8. července měsíční zálohu za červen staré zdravotní pojišťovně a měsíční zálohu za červenec, která se platí do 8. srpna, již poté zašlou na účet nové zdravotní pojišťovny. Změna pojišťovny nemá vliv na výši měsíční platby zdravotního pojištění. „Při změně zdravotní pojišťovny od 1. července je nutné podat za rok 2016 dva přehledy o příjmech a výdajích. Jeden bývalé zdravotní pojišťovně a druhý nové zdravotní pojišťovně,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

4. Státní pojištěnci jsou bez starostí

Nejméně povinností spojených se změnou zdravotní pojišťovny mají státní pojištěnci, tedy například studenti, penzisté nebo příjemci rodičovského příspěvku, kteří nemají vlastní příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. V takovém případě splní veškeré povinnosti nová zdravotní pojišťovna a stát následně platí zdravotní pojištění na účet příslušné nové zdravotní pojišťovny.

5. U lékaře se prokazujte již novým průkazem

V případě, že jste od nové pojišťovny nedostali do zahájení smluvního vztahu na korespondenční adresu průkaz pojištěnce, kontaktujte ji, aby zajistila náhradní doručení. Situaci je možné řešit i tak, že vám pojišťovna na přechodnou dobu vystaví papírové potvrzení, které plastový průkaz plnohodnotně nahrazuje. Při ošetření u lékaře se totiž už nemůžete od 1. července prokazovat průkazem předchozí zdravotní pojišťovny, ale té nové.

6. Další změna pojišťovny jen v předepsaném termínu

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné měnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Změna proběhne jedině tak, že k nové pojišťovně podáte podepsanou přihlášku v předepsaném termínu. Přestup k jiné pojišťovně například od 1. ledna 2017 je tedy možný pouze na základě přihlášky podané v období od 1. července do 30. září 2016, přestup k 1. červenci 2017 pak na základě přihlášky podané v období od 1. ledna 2017 do 31. března 2017 a tak dále. V jiných obdobích přihlášku podávat není možné.