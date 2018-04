Změní se po vstupu do EU ceny elektroniky?

Měla by se snížit daň z přidané hodnoty, a to z 22 na 19 procent. Podle analytika Raiffeisenbank Ivo Nejdla však tato skutečnost s největší pravděpodobností nevyvolá plošné zlevňování, spíše může být příčinou agresivnějších slev při vyprodávání skladů. Například u zboží za 10 tisíc korun by činilo snížení díky menší DPH zhruba tři sta korun. Běžný zákazník, který nesleduje vývoj ceny jednoho konkrétního výrobku, proto nemusí úpravu - pokud ji vůbec prodejce provede - v záplavě všemožných akcí a výprodejů ani zaznamenat.

Cenu může ovlivnit také úprava celních pravidel. Ale podle Pavla Slámy ze společnosti Datart nejdříve zhruba za šedesát až sto dvacet dnů po připojení k EU. Jiří Řízek z firmy Electro World doplňuje, že negativně - tedy zvýšením ceny zboží - se může odrazit navýšení celních sazeb u výrobků, jejichž původ je mimo EU.

Více než zmíněné podmínky se může do ceny, zejména spotřební elektroniky, promítnout vývoj na trhu. Například cena DVD přehrávače se nyní pohybuje okolo tří až pěti tisíc korun, zatímco zhruba před třemi lety stálo obdobné zboží i 10 tisíc korun a více. Podobný osud mají také televizory. „Dnes lze koupit stereo televizor o úhlopříčce 70 cm za cenu 6 až 8 tisíc korun. Před dvěma až třemi lety byl za podobné peníze maximálně televizor mono s úhlopříčkou 55 cm,“ potvrzuje Jiří Řízek. Stejný cenový trend je možné pozorovat i u domácích kin, videokamer či digitálních fotoaparátů. „Bílá technika tímto vývojem takto masivně zasažena není, nicméně i zde se projevují důsledky zvýšené poptávky po některých druzích zboží. Obecně tedy neočekávám žádné rychlé bezprostřední změny cen po našem vstupu do EU, ať již směrem nahoru nebo dolů, v dlouhodobějším horizontu by mohl nastat vlivem pokračující cenové eroze mírný pokles cen,“ dodává Řízek.

Obyvatelům České republiky se otevírá vstupem do EU jiná možnost - bez cel nakoupit zboží za hranicemi. U některého zboží, například plazmových televizorů či počítačů, můžete v některých státech unie výrazně ušetřit.

