Změnit pojišťovnu se vyplatí. Přinášíme velký přehled nabídek zdravotních pojišťoven

Soused si nechal proplatit cyklistickou přilbu a dostal dvacet tisíc pro syna na pobyt u moře. Druhý jel na týden do lázní a pojišťovna mu přispěla čtyři tisíce. A kamarád má zdarma cestovní pojištění. Jsem u dobré pojišťovny? napadá vás asi také po tomto výčtu. Možná jste, jen nabízených výhod neumíte využít.

Vyberte si nadstandard

Všechny pojišťovny nabízejí něco "navíc". Někde mají systém balíčků, jinde proplatí určitou částku za konkrétní věc. Ať už má balíček jakoukoli hodnotu, vždy platí, že se příspěvky za služby v něm uvedené sčítají.

Nejvíce, téměř dvacítku balíčků, poskytuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. "Dají se různě kombinovat, takže třeba čtyřčlenná rodina s dětmi 8 a 14 let může za rok získat přes 11 000 korun," uvádí jako příklad tisková mluvčí Hana Kadečková.

Mezi výší příspěvků se najdou docela velké rozdíly. Například na očkování pro dívky proti rakovině děložního čípku, které přijde na 10 000 korun, přispěje ZP Škoda 5 000 korun, 4 000 ZP Metal-Aliance a letošní nováček, Zdravotní pojišťovna Agel, 3 500 korun, ostatní přidají 1 500 až 2 500 korun. Na zubní rovnátka přispěje nejvíce ZP Metal-Aliance, a to 2 000 korun všem od 7 do 20 let.

Až 18 000 korun získají rodiče na ozdravný pobyt pro chronicky nemocné děti u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, 10 až 16 tisíci pomohou například OZP a VZP.

Příspěvky na antikoncepci dávají jen dvě pojišťovny, pětistovku ročně Hutnická zdravotní pojišťovna a tři tisíce korun Agel, pokud jsou u ní pojištěni oba partneři.

Účet z bazaru neproplatí

Vyplacení peněz ale pojišťovny všelijak podmiňují. Například očkováni musíte být jen konkrétní vakcínou. A třeba autosedačku či přilbu si nemůžete koupit jen tak někde, ale jen ve specializovaném obchodě. Pojišťovny se tak snaží předcházet tomu, aby si je lidé kupovali v bazaru – tam totiž není záruka, že nejsou poškozené.

Podobně máte nárok na několik stokorun za pořízení vitaminů, slunečních brýlí nebo opalovacích krémů. Je třeba je koupit v lékárně, zdravotnických potřebách, oční optice. Na to, že byste chtěli dvě stovky za brýle z tržiště, zapomeňte.

Plavat a cvičit také nemůžete jít, kam se vám zlíbí, ale jen do zařízení, se kterým má pojišťovna smlouvu, a navíc ještě v určitých hodinách. A abyste dostali příspěvek za vyšetření nebo třeba operaci, musíte zajít do vybrané nemocnice.

Než se rozhodnete nějakou výhodu čerpat, zavolejte raději do pojišťovny a zeptejte se, jestli se konkrétně na vás vztahuje a jak máte přesně postupovat.

Častá je spoluúčast

I když vám pojišťovna slibuje docela dost výhod, musíte počítat i s vlastními výdaji. Příspěvek 500 korun "na hubnutí" v sobě totiž skrývá podmínku, že se zúčastníte určitého typu kurzu na snížení nadváhy. A ten určitě nebude za pětistovku. Ostatní doplatíte sami.

A podobné je to u odvykání kouření, léčebných pobytů, masáží i mnohého očkování.

Nejprve platíte vy, pak přispěje pojišťovna

Aby vám pojišťovna proplatila peníze, které ve své nadstandardní nabídce slibuje, musíte dodržet "pracovní postup". Třeba u očkování si nejprve od lékaře vyzvednete předpis, v lékárně vakcínu zaplatíte a vezmete si paragon. Lékař vás oočkuje, za aplikaci dáte od 50 do 100 korun. I na ty si vezměte potvrzení. Očkování si nechte zapsat do očkovacího průkazu. S paragony, očkovacím průkazem a občankou pak jděte do zdravotní pojišťovny. Tam vyplníte žádost a vakcínu (a mnohde i aplikaci) vám proplatí. Někde dostanete hotovost na ruku, ale třeba Agel peníze posílá na účet.

Některé pojišťovny umožňují formulář s potřebnými doklady zaslat poštou nebo e-mailem. Za děti dostanou peníze rodiče a všude platí, že se o příspěvek musíte přihlásit do konce kalendářního roku, nemá cenu pokoušet se nyní uplatnit účtenku za chrániče na kolo, které váš syn dostal loni k Vánocům.

Peníze tedy vždy dostanete až zpětně. Nejprve zaplatíte sami a teprve po návratu dítěte ze školy v přírodě, ozdravného pobytu či po aplikaci poslední dávky očkování požádáte pojišťovnu o příspěvek.