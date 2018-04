Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou do roka

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud jste u té nynější alespoň 12 měsíců, můžete se do toho směle pustit. Vybírat můžete už z desítky ústavů, letos totiž přibyla Zdravotní pojišťovna AGEL, která může být zajímavá především pro obyvatele Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Všechny ústavy nezávisle na svém názvu přijmou každého. Pokud usoudíte, že je vám sympatická Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, nemusíte nutně pracovat u pece, klidně zde zaregistrují i bankéře. Naopak Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank vezme třeba slévače.

K vyplnění registračního formuláře si připravte:

občanský průkaz

zaměstnanci adresu a IČ zaměstnavatele

podnikatelé kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné

studenti potvrzení o studiu

důchodci potvrzení o přiznání důchodu

nezaměstnaní potvrzení z úřadu práce

rodiče rodný list dítěte

Novorozenec je automaticky registrován u té pojišťovny, kde je přihlášena jeho matka. Má však jednu výhodu, na něj se totiž nevztahuje roční lhůta pro změnu pojišťovny. Takže může spolu s rodiči přejít k jinému ústavu hned po přidělení rodného čísla, klidně třeba týden po porodu.

Přestup je snadný

Je to jednoduché, stačí zajít na pobočku, vyplnit formulář, podepsat a pojišťovna vás vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí zaregistruje. Nezáleží tedy na tom, kdy se přihlásíte vy, protože změna je ze zákona možná jen čtyřikrát za rok (k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci, 1. říjnu). Podívejte se, zda vámi vybraná pojišťovna neumožňuje vyplnit registrační formulář na svých webových stránkách. On-line formulář má třeba VZP, RBP či Agel.

Jsem zaregistrován, a co dál?

Do osmi dnů musíte změnu pojišťovny oznámit zaměstnavateli, podnikatelé pak změní číslo účtu, na který posílají peníze. Nezapomeňte říci svému registrujícímu lékaři, že máte jinou pojišťovnu. To je ten, ke kterému chodíte třeba s bolením v krku.

O odhlášení ze "staré" pojišťovny se starat nijak nemusíte, to za vás už "nová" provede sama. Pouze původnímu ústavu vrátíte kartičku pojištěnce osobně nebo pošlete poštou.