Změnou banky krok za krokem

Počítejte však nejméně se dvěma návštěvami banky. Za zrušení účtu nebudete platit nic, výjimkou je jen Poštovní spořitelna, kde se platí 200 korun. Od třiceti do padesáti korun vás však bude stát zrušení každého trvalého příkazu na pobočce.

Zdá se vám to složité?

Když budete postupovat podle našeho návodu, zvládnete to bez problémů. Pokud se rozhodnete svůj účet převést do jiné banky, postupujte podle jednotlivých kroků v hracím plánu, a to od startu k cíli.

Krok za krokem

Vyberte si vhodný účet

Jak to udělat

Porovnejte poplatky ve své bance s konkurencí. Spočítejte si s pomocí výpisu z účtu, kolik vás průměrně stojí bankovní poplatky za měsíc. Porovnejte s poplatky jiných bank.

Co bude potřeba

Výpisy z účtu za poslední půlrok.

Jak si to usnadnit

Na finančních internetových serverech, například www.fincentrum.cz, najdete pohromadě údaje o poplatcích jednotlivých bank.





Založte si nový účet

Jak to udělat

Jděte do vybrané banky. Banka s vámi na počkání sepíše smlouvu. Musíte přitom vložit minimální vklad na nový účet. Jeho výše se pohybuje od 100 do 1000 korun.

Co bude potřeba

Vezměte si s sebou dva doklady totožnosti (občanku a řidičák nebo pas) a peníze.

Jak si to usnadnit

Domluvte si v bance schůzku předem, abyste nemuseli dlouho čekat.





Sjednejte si služby navíc

Jak to udělat

Rozmyslete si, jak budete účet ovládat, zda využijete například telefonní či internetové bankovnictví. Na služby, které budete využívat, sepíšete s bankou smlouvu.

Co bude potřeba

Znát nabídku banky. Najdete ji na letácích na pobočkách nebo na webové stránce banky.

Jak si to usnadnit

Zřiďte si všechny služby hned při zakládání konta, vyhnete se opakovaným návštěvám banky.





Vyřiďte si nové karty

Jak to udělat

Vyberte si z nabízených karet a sepište s bankou smlouvu. PIN vám přijde doporučeně poštou, pro kartu musíte osobně na pobočku.

Co bude potřeba

Vezměte s sebou doklad totožnosti – občanku, případně pas.

Jak si to usnadnit

O kartu si požádejte hned při první návštěvě banky, její vydání trvá totiž i 14 dní.





Převeďte platby

Jak to udělat

Napište si seznam všeho, co z účtu platíte. Dojděte s výpisy na pobočku, kde vám úřednice založí podle nich nové příkazy. Nebo využijte elektronické bankovnictví a založte si příkazy sami, je to levnější.

Co bude potřeba

Výpisy ze starého účtu, nejlépe až rok zpětně.

Jak si to usnadnit

Zavoláte telefonního bankéře a ten vám zřídí příkazy k úhradě po telefonu.





Ohlašte nový účet

Jak to udělat

Nahlaste nové číslo účtu těm, od kterých dostáváte peníze nebo jim je platíte. Změny nahlaste písemně nebo osobně.

Co bude potřeba

Výpis z účtu a faktury (například ČEZ, plynárny, mobilní operátoři atd.).

Jak si to usnadnit

Zjistěte si, zda nelze změnu účtu ohlásit pouze telefonicky nebo přes internet.





Zrušte platby

Jak to udělat

Zjistěte si, co všechno platíte, a to za delší období. Dojděte na pobočku, zrušte všechny trvalé příkazy i inkasa z účtu.

Co bude potřeba

Výpis z účtu nejméně za poslední půlrok.

Jak si to usnadnit

Využijte telefonního nebo internetového bankovnictví a na pobočku nechoďte.





Vyberte všechny peníze

Jak to udělat

Spočítejte si, kolik peněz musí na účtu zůstat na poplatky a platby.

Co bude potřeba

Výpis z účtu.

Jak si to usnadnit

Maximum ze zbylých peněz převeďte příkazem na svůj nový účet nebo vyberte z bankomatu.





Najděte karty a šeky

Jak to udělat

Vzpomeňte si, co všechno od banky máte (karty, šeková knížka, elektronický klíč atd.). Všechny věci si dejte na jedno místo.

Co bude potřeba

Všechny smlouvy s bankou.

Jak si to usnadnit

Když si nemůžete vzpomenout, co všechno máte, zavolejte do banky.





Zrušte starý účet

Jak to udělat

Zajděte do banky a zrušte účet. Počítejte ale s tím, že pokud máte platební kartu, bude to trvat až 45 dní.

Co bude potřeba

Karty, šeky a další věci, které jste z banky dostali.

Jak si to usnadnit

Předem zrušte všechny trvalé příkazy i inkasa z účtu.