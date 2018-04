Novinky 2014: Nová pravidla pro reklamace i pro nákupy

Rok se čtyřkou na konci je v mnohém přelomový, hlavně kvůli novému občanskému zákoníku, který zasahuje do všech oblastí běžného života. Mění i nakupování. Čtěte jak.

1 Smlouvy s bankou, s operátory a podobně

Ve smlouvách se už nebudou smět používat drobná písmena a složité formulace ani další dodatky. Nikdo vás také nemůže nutit, abyste smlouvu podepsali na místě a v časové tísni. Tyto zásady se týkají všech "adhezních" smluv – což jsou ty, které nemůžete ovlivnit, tedy například úvěry, podnikatelské účty, leasing, smlouvy s mobilními operátory, pojišťovnami, dodavateli energie i s bankami.

Podmínky smluv musí být srozumitelné, nesmějí se příčit "zdravému rozumu průměrného člověka", zákoník dokonce mluví o "selském rozumu". Složitější pasáže musí být detailně vysvětleny (včetně doložek i částí, které budou odkazovat na obchodní podmínky).

Pokud to tak nebude, může soud prohlásit smlouvu za neplatnou. Banky a pojišťovny a další proto už znění mnoha smluv revidovaly. Všechny smlouvy se budou řídit občanským zákoníkem, končí paralelní účinnost občanského a obchodního zákoníku.

Spotřebitel nemusí platit poskytovateli zboží a služeb rovněž poplatky a náklady, s nimiž nebyl předem seznámen.

Bude možné ukončit každou smlouvu, pokud se změní obchodní podmínky. U bank je to možné v případě, že jde o opakované plnění (revolvingové termínované vklady), nevztahuje se naopak na jednorázové vklady a úvěrové smlouvy. Odstoupení od smlouvy se bude vztahovat i na úvěrové smlouvy, které spotřebitel uzavřel spolu se spotřebitelskou smlouvou. Takže když budete věc koupenou na splátky reklamovat a vracet, automaticky skončí i úvěrová smlouva.

2 Smlouvy o dílo

Necháte-li si na domě udělat novou střechu nebo opravit tu starou, sepíšete s dodavatelem takzvanou smlouvu o dílo. "Dílem" se rozumí zhotovení věci (nespadá-li pod kupní smlouvu) nebo její oprava, úprava či údržba. I zde platí nově:

Prodlužuje se lhůta na uplatnění vad. Reklamovat je možné kdykoliv během dvou let od předání díla, u staveb a projektových dokumentací je to 5 let. Vše, co chce zákazník udělat, nemusí být výslovně uvedeno ve smlouvě. Oproti dnešku bude možné i písemnou smlouvu měnit ústně. Například ve smlouvě bude písemně sjednáno položení kachličků o rozměru 15 x 15 cm, ústně je možné dojednat rozměr 30 x 30 cm.

Je možné dohodnout pevnou cenu, kterou pak nelze zvýšit, ledaže by nastaly mimořádné okolnosti. Pokud ale zhotovitel připojí doložku, že je rozpočet nezávazný, cenu zvýšit může, musí však na to upozornit bez zbytečného odkladu. Odstoupit od smlouvy můžete, kdyby navýšení přesáhlo 10 procent.

Zhotovitel může požadovat během provádění díla po částech také přiměřenou část odměny. A nemusí dílo provádět osobně (může ho zadat subdodavateli), jen ho vést.

3 Koupě kradené věci

Koupíte-li v prodejně třeba mobilní telefon a později se ukáže, že prodejci nepatřil (například proto, že za zboží nezaplatil dodavateli), v novém roce vám přístroj zůstane – koupili jste jej totiž "v dobré víře". Podle současných zákonů byste o něj přišli.

Původní vlastník nově nemůže vrácení věci požadovat od vás, ale musí škodu vymáhat od prodejce. Týká se to však jen případů, kdy jste věc koupili od podnikatele (typicky v obchodě), ve veřejné dražbě nebo od někoho, komu ji majitel svěřil (třeba půjčil auto někomu, kdo je prodal).

V ostatních případech však koupě kradené věci "neprojde", pokud majitel prokáže, že byla skutečně odcizena, budete ji muset vrátit.

4 Nákup z bazaru

V zastavárně nebo v bazaru je to však jiné, předpokládá se tu větší riziko obchodování s kradeným zbožím. Když tedy koupíte v autobazaru kradený vůz a původní majitel se o něj přihlásí do tří let od doby, kdy o něj přišel, budete mu jej muset vrátit. Škodu pak vymáhejte od prodejce. Novinkou je, že po uplynutí oné tříleté lhůty jsou vaše práva chráněna a o auto už nepřijdete.

5 Reklamace v obchodě

Ze zákona mizí pojem "zákonná záruka", nově se mluví o právech vznikajících "z vadného plnění".

Co se týče délky záruční doby, zde se nic nemění. Na vadnou věc lze uplatnit ze zákona dvouletou záruku na všechny vady, které se v této době vyskytnou.

Nově může kupující místo výměny či opravy reklamovaného zboží požadovat slevu. Pokud zvolí jako řešení výměnu zboží, stále běží původní záruka.

Ohledně délky záruční doby se zákazník může řídit také informací uvedenou na obalu či v reklamě a na prodávajícím ji uplatňovat (např. pětileté záruky automobilek). Platí, že záruční doba uvedená na obalu (v souladu se zákonem o reklamě) má přednost před zákonnou.

6 Dovolená

Zákazník cestovní kanceláře může uplatňovat náhradu za narušení dovolené tedy "za zkaženou radost", kterou utrpěl například kvůli tomu, že organizátor nedodržel podmínky sjednané ve smlouvě, třeba kvalitu hotelu (méně hvězdiček, daleko od moře, strava neodpovídá smlouvě...). Cestovní kancelář musí předem informovat zákazníka o vízových a zdravotních požadavcích zájezdu a lhůtách jejich vyřízení.

7 Telefonní operátoři

Snižují se pokuty za předčasné ukončení smlouvy s operátorem. Zákazník nově zaplatí maximálně pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce smlouvy.

8 Dluhy, půjčky, úvěry

Začíná platit lepší ochrana před lichvou. Nikdo nebude smět zneužít finanční tíseň druhého a chtít po něm nepřiměřené úroky či smluvní pokuty. Každý se může bránit u soudu a dosáhnout neplatnosti takové smlouvy. Nebude také možné bezdůvodně nevymáhat dluh a čekat, až úroky narostou do nepřiměřené výše.

9 Nákupy v obchodě a na internetu

Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu u zboží koupeného po internetu či po telefonu zůstává 14 dní od uzavření smlouvy či od doručení zboží nebo jeho vyzvednutí. Novinkou je, že stačí v této lhůtě odeslat oznámení o odstoupení, k tomu je možné využít formulář na webových stránkách.

Lhůta pro vrácení zboží do e-shopu je 14 dní ode dne, kdy zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy.

Internetový obchod musí poslat zpět zákazníkovi peníze za vrácené zboží do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy. A to včetně nutných nákladů na jeho dodání spotřebiteli. Peníze musí e-shop vrátit zákazníkovi stejným způsobem, jakým mu byly doručeny (platil kartou, dostane peníze zpět na kartu), ledaže se dohodnou jinak.

Spotřebitel odpovídá za poničení věci, kterou vrací a zacházel s ní jinak, než bylo nutné s ohledem na povahu zboží. Je pak povinen uhradit částku, o niž se hodnota věci snížila (např. za intenzivně používané, a tím pádem opotřebené lyže).

E-shop nesmí požadovat vrácení zboží v originálním neporušeném obalu.

10 Prodejní akce

Pořadatelé prodejních akcí, při nichž je zejména seniorům nabízeno agresivním způsobem předražené zboží, musí 10 pracovních dní předem konkrétně nahlásit České obchodní inspekci, kdy a kde se akce koná, jaké výrobky na ní budou nabízet.

Pokud to neudělají nebo uvedou nepravdivé údaje, hrozí jim až pětimilionové pokuty. Odstoupit od smlouvy do 14 dnů bude možné, nejen pokud ji podepíšete mimo provozovnu, ale i když se tak stane v prodejně bezprostředně poté, co vás prodejce oslovil.

S přispěním advokáta Jakuba Blažka a právníka Ladislava Muroně.