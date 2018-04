Změny pro rodiče: porodné jen na první dítě, čtyřletá rodičovská o 45 tisíc nižší

Změnila se i doba, kdy se musí rodiče rozhodnout pro tříletou variantu rodičovské. Zatímco do konce roku 2010 měli čas až do 21 měsíců věku dítěte, od Nového roku musí volit už v jeho devíti měsících.

Pozor na přechodné období

Rodiče dětí narozených v dubnu 2010, kterým bude devět měsíců v průběhu ledna, mají čas na rozhodování do konce ledna 2011. Rodiče dětí, které se narodily mezi únorem 2009 a únorem 2010, kterým je více než devět, ale méně než 23 měsíců, dostali čas na konečnou volbu do konce února 2011.

Do této doby se také ještě mohou rozhodnout ti rodiče, kteří mají již v letošním roce zvolenou čtyřletou variantu a jejich dítě je starší devíti měsíců. Pokud mají nárok, mohou si totiž změnit čerpání na tříleté. Když to neudělají, budou automaticky od ledna dostávat sníženou částku 3 800 korun měsíčně. Rodiče, kteří si již zvolili dvou- nebo tříletou variantu čerpání, ji už nemohou změnit.

Kde žádat: O dvou- a tříletou variantu si musí rodiče sami požádat. Čtyřletá se přiznává automaticky těm, kteří nemají nárok na mateřskou, či si sami nezvolí rychlejší čerpání. Žádost se podává na úřadu práce - odbor státní sociální podpory, pod který spadáte podle místa vašeho trvalého pobytu.

Informace o změnách by měli od Nového roku dávat proškolení pracovníci v callcentru na čísle 844 844 803 (od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin).

Čtyřletá rodičovská je kvůli změnám nejméně výhodná

Celkově méně peněz dostanou od státu ti, kdo míní zůstat doma s dítětem čtyři roky. A to i rodiče, kteří už příspěvek pobírají. Změna se také dotkne maminek, které před narozením dítěte neměly práci, studovaly či si jako osoby samostatně výdělečně činné neplatily nemocenské pojištění. Ty volbu v délce rodičovské nemají - místo dnešních 262 tisíc nově dostanou celkem o 45 tisíc méně.

Do devíti měsíců věku dítěte budou rodiče dostávat rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun měsíčně a od desátého měsíce pak 39 měsíců 3 800 korun každý měsíc. Žádnou změnu ve vyplácení rodičovského příspěvku nepocítí rodiče, kteří zůstanou s dítětem doma dva roky. Nijak se nemění ani podmínky pro nárok na nejrychlejší a základní variantu vyplácení rodičovského příspěvku.

Jaký si vybrat rodičovský příspěvek délka rodičovské částka v Kč měsíčně kdy lze variantu zvolit kdy se rozhodnout do 2 let 11 400 mateřská ve výši nejméně 380 Kč/den do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů do 3 let 7 600 pokud jste dostávali mateřskou v jakékoli výši do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhne 9 měsíců do 4 let 7 600 do 9 měsíců,

3 800 od 10. měsíce automaticky, i když není nárok na mateřskou volba varianty se neprovádí Zdroj: ČSSZ

Porodné už není pro všechny

Od ledna 2011 dostanou porodné jen matky, jejichž čistý měsíční příjem nepřesáhl 2,4násobek životního minima. Dávka 13 tisíc korun je vyplácena nově jen rodinám, kterým se narodí první dítě. Pokud se mamince narodí dvojčata, dostane 19 500 korun. Dosud to bylo 26 000 korun.

Kde žádat: O porodné se žádá většinou na úřadech práce, někde na takzvaných kontaktních místech. Podle místa bydliště, lze ověřit na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/local.

Nově bude nutné doložit čistý příjem rodiny. Do čistého příjmu se jako při jiných dávkách státní sociální podpory počítá i výživné, další sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti.