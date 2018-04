Změny v českých fondech

Kupónové fondy ISČS v nové podobě

Investiční společnost České spořitelny by měla v nejbližší době představit dva “nové” smíšené fondy – SporoMIX 3 a SporoMIX 5. Ve skutečnosti se bude jednat o bývalé kupónové fondy 2.OPF a Všeobecný OPF, které by spolu s novým statutem měly dostat čitelnější podobu. Číslice v názvu má znamenat jak doporučenou dobu investování (tzn. na 3 či na 5 let) tak i přibližné zastoupení akcií v portfoliu fondů (v desítkách procent). Staronové fondy by měly pak sázet především na západoevropské akcie a dluhopisy z tuzemska Maďarska a především z Polska. Tato změna je logickým krokem ke zlepšení čitelnosti smíšených fondů ISČS a během letošního roku můžeme očekávat podobnou změnu i od zbývajících dvou fondů z kupónové privatizace – Českého a Výnosového. Svým klientům začne ISČS rovněž nabízet zbrusu novou kreditní kartu. O té si můžete přečíst podrobnosti zde.

Registrace zahraničních fondů

V uplynulém týdnu Komise pro cenné papíry poněkud zvolnila tempo udělování licencí zahraničním fondům. Tu získaly v pátek jen 4 fondy lucemburské společnosti Activest Investmentgesellschaft. Celkem tak získalo povolení 344 zahraničních fondů.

Obchodování podle UNISu

Úspěšný výsledek z předchozího týdne, alespoň co se týče čistých prodejů, se českým fondům sdružených v Unii investičních společností podařilo zopakovat i tentokrát. Prodeje podílových listů opět výrazně převyšovaly odkupy. Celkově tak fondy zvýšily spravovaný majetek o 584 milionů korun.