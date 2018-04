Kolik vyděláte, když změníte výši příspěvku na penzijní připojištění

Zatímco ještě letos platí, že na nejnižší podporu od státu dosáhnete už při ukládání stokoruny měsíčně, od ledna 2013 budete muset dát stovky tři. Zvýší se vám však měsíční státní příspěvek z 50 na 90 korun.

Nově se také navýší maximální měsíční částka, kterou vám stát přispěje, ze 150 na 230 korun. Pro získání maxima však budete muset pravidelně spořit tisíc korun. Nyní stačila pětistovka.

Jak se změní výše státní podpory Měsíční úložka Příspěvek od státu letos Příspěvek od státu 2013 100 Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 150 Kč 210 Kč 1 000 Kč 150 Kč 230 Kč

Zpozornět by měli především ti, kteří dosud spořili minimum, tedy stokorunu. Tu mohou sice posílat dál, ale od státu už nedostanou na přilepšenou nic. Kdo nyní posílá do penzijního fondu 600 korun měsíčně, tomu se příspěvek od státu nezmění, i nadále bude dostávat 150 korun každý měsíc.

Kdo bude chtít využít i další výhodu, a to snížit si daňový základ, bude muset měsíčně spořit víc než tisíc korun, optimálně dva tisíce. První tisícikoruna, za kterou dostáváte státní podporu, se z daní neodečítá (dosud to byla pětistovka) a o druhou tisícovku měsíčně se sníží daňový základ. Za rok si tedy budou moci zase odečíst 12 tisíc korun ti, kteří pošlou do fondu 24 tisíc korun.

Až do konce letošního roku bude dostávat příspěvek od státu 50 korun měsíčně, od příštího roku už mu stát na spoření nepřispěje. Za 30 let naspoří celkem i se zhodnocením fondu 47 533 korun.

Pokud zvýší spoření o dvě stovky měsíčně, přispěje mu stát na účet každý měsíc 90 korunami. Po 30 letech mu tak na penzijním účtu přibude i se zhodnocením 185 378 korun , což je o 137 845 korun více , než kdyby výši částky neměnil.

Dosud dostává maximální podporu od státu 150 korun měsíčně, od příštího roku podpora od státu klesne o dvacet korun měsíčně. Když svůj příspěvek nezvýší, přibude mu na účtu za 30 let celkem i se zhodnocením fondu 299 456 korun.

Když přidá ještě jednou tolik, co platil dosud, dosáhne opět na maximální příspěvek od státu, a to 230 korun měsíčně. Po 30 letech mu na účtu přibude 584 651 korun , což je o 285 196 korun více oproti případu, že částku nezmění.

Jestliže nyní posílá do fondu tisícovku, má nárok na státní příspěvek 150 korun měsíčně a navíc si může o šest tisíc korun za rok (pětistovku měsíčně) snížit daňový základ a získá tak 900 korun čistého (při sazbě daně z příjmů 15 procent). Pokud svoji měsíční úložku nezvýší, bude mu stát od příštího roku přispívat o 80 korun měsíčně více, ale nebude si moci odečíst nic z daňového základu. I tak na tom však vydělá. Daňová úspora je totiž nižší (75 korun měsíčně) než navýšení příspěvku od státu (80 korun měsíčně + zhodnocení).

Dosud dostával nejnižší možnou podporu od státu 50 korun měsíčně, od příštího roku mu už stát nic nepřidá. Za 10 let mu tak i se zhodnocením přibude na účtu 13 124 korun .

Když přidá dvě stovky měsíčně, stát mu za to přispěje 90 korunami každý měsíc a po deseti letech tak bude mít na svém účtu i se zhodnocením fondu o 51 183 korun víc. Vydělá tak 38 059 korun .

Nyní dosáhl na nejvyšší podporu od státu, od příštího roku se však příspěvek od státu sníží o dvacetikorunu měsíčně. Po deseti letech mu tak na účtu přibude 82 680 korun .

Jestliže si bude spořit jednou tolik, opět dosáhne na maximální příspěvek od státu, který však bude vyšší o 80 korun měsíčně. Za deset let mu tak přibude celkem na účtu 161 422 korun , což je o 78 742 korun víc , než kdyby spořil pětistovku.

I v budoucnu dosáhne na maximální podporu od státu, ta se mu však o 80 korun měsíčně zvýší. Za deset let mu tak přibude na účtu i se zhodnocením fondu 227 040 korun. Mírně prodělá na daňové úlevě. Zatímco do konce letošního roku si může snížit daňový základ o 12 tisíc za rok a vydělat tak 1 800 korun, od příštího roku si bude moct odečíst jen šest tisíc za rok, čili získá 900 korun čistého (při 15procentní sazbě daně z příjmů). Celkově však vydělá nepatrně víc (o 60 korun ročně + zhodnocení).

Změnu fondu musíte oznámit

A protože nemůžete jen tak sami od sebe posílat fondu měsíčně víc peněz a musíte mu to písemně oznámit, můžete to udělat jednoduše prostřednictvím Penzijního srovnávače.

Stránka "Zvýšení příspěvku" je určena pro majitele smluv, kteří chtějí změnit svůj měsíční příspěvek. Po kliknutí vepíšete do formuláře potřebné údaje včetně nové částky a dáte "Spočítat navýšení". Na další stránce se objeví výpočet a pokud souhlasíte, kliknete na "Dodatek ke smlouvě". Formulář vyplníte a odešlete. Během několika dnů vám domů dorazí papírový dodatek ke smlouvě, který odešlete podepsaný zpět.

Zvýšení lze provést kdykoli. Kdo si však chce zajistit vyšší státní příspěvek (případně o něj nepřijít) hned od ledna, musí fond požádat o zvýšení nejpozději letos prosinci.