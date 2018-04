Změny v sociálním pojištění po vstupu do unie

Rovněž oblast sociálního zabezpečení dozná určitých změn, a to přesto, že se systém sociálního pojištění jako takový po vstupu do EU nezmění. Vstupem však v Česku začnou platit jednotná pravidla, která jsou v unii aplikována již více než třicet let a zajišťují, aby v důsledku migrace občanů mezi jednotlivými členskými státy za prací nedocházelo ke ztrátě nebo omezení jejich práv ze sociálního pojištění.

Tato pravidla mají formu nařízení, což je v podstatě evropský zákon, který má obecnou platnost a je přímo použitelný v každém členském státě Evropské unie. Pokud je nařízení v rozporu s národním zákonem, má toto nařízení přednost. Po vstupu České republiky do Evropské unie bude nařízení přímo aplikovatelné a platné rovněž pro občany a instituce v České republice. Nařízení unie je výsledkem vývoje a koordinace učiněné v oblasti sociálního zabezpečení za účelem vyloučení nepříznivých důsledků pro osoby, které často cestují nebo se stěhují za hranice národního státu a pobývají na území jiných států EU. V ostatních aspektech zůstávají v platnosti národní systémy sociálního zabezpečení, to znamená, že budou i nadále platit české zákony.

Koordinace principů sociálního zabezpečení v rámci EU je nutná pro zajištění jedné ze základních svobod deklarovaných Evropským společenstvím, a to svobody pohybu osob. Pracujícím osobám by měla být dána možnost odejít za prací do jiného státu unie, aniž by ztrácely svá práva na sociální zabezpečení. Dále je nutné migrujícím osobám zajistit, že nebudou v důsledku své migrace v méně výhodném postavení než osoby, které vykonávaly práci pouze ve svém domovském státě. Čerpáno ze zdrojů EU.



