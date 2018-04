Změny v životní pojistce. Pozor, abyste neprodělali

Když změním trvalé bydliště a budu hlásit změnu pojišťovně, může se stát, že mi přepočítají sazbu a budu platit vyšší pojistné?

Je to takzvaná netechnická změna, mezi něž patří třeba změna bydliště, lidí, kterým by měly být vyplaceny peníze v případě vaší smrti, jména... Takové změny proběhnou bez toho, že by se přepočítávalo pojistné, nemusíte se tedy obávat vyšší platby. Pojistné se ale navyšuje například při nahlášení změny povolání, pokud je podle pojišťovny rizikovější než to původní.

Pokud chci uzavřít nové životní pojištění, dokdy to mám udělat, abych ještě získal nižší sazbu?

Nová pravidla začnou platit od 21. prosince 2012. Pojistky uzavřené do té doby budou za starých podmínek (pro ženy levnější, pro muže dražší), pak se sazby sjednotí. Pozor však, neznamená to, že stačí 20. prosince přijít do pobočky a smlouvu podepsat. Obvykle totiž klient nejprve podepisuje návrh pojistné smlouvy a vypisuje zdravotní dotazník. Pojišťovna tento návrh akceptuje, často si však ještě předtím ověřuje informace o zdravotním stavu u ošetřujícího lékaře, navrhuje výluky z pojištění a podobně. Standardně to bývá tak, že pojištění vzniká od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém podepíšete návrh. Ideální by proto bylo vyřešit vše do konce listopadu. Některé pojišťovny slibují, že při sjednocení cen pojistek pro ženy a muže budou nižší sazby držet i u smluv, které stačí zpracovat do 20. prosince. To je však slib poměrně neurčitý, raději na něj nespoléhejte. Pojišťovna České spořitelny již sjednocené sazby používá.

Chtěla bych si snížit pojistnou částku pro případ smrti, abych si víc spořila. Slyšela jsem ale, že s tím je spojena změna výše pojistného. Vyplatí se mi to?

Musíte změnu stihnout do doby, než se změní sazebníky, tedy do 20. prosince 2012. Jinak by se mohlo stát, že sice budete mít nižší pojistnou částku, budete za ni však platit vyšší pojistné, na spoření by vám tak paradoxně šlo méně peněz než dosud.

Změní se také ceny povinného ručení u pojišťoven, které účtovaly jiné sazby řidičům a řidičkám?

Dříve skutečně některé pojišťovny zahrnovaly do svých sazebníků i parametr, zda řidič je muž, nebo žena. V posledních letech však toto hledisko žádná pojišťovna nemá. Ceny povinného ručení se tedy pro ženy a muže nezmění. Levnější pojištění však může dostat řidič-rodič dítěte, ale není to závislé na jeho pohlaví.

Uzavřel jsem před třemi lety investiční životní pojištění, ale nyní jsem v situaci, kdy nemám na pojistné peníze a chtěl bych smlouvu vypovědět. Jak mám postupovat?

Pojistku lze vypovědět obvykle před výročím jejího uzavření, a to se šestitýdenní výpovědní lhůtou. Pojišťovny někdy akceptují dohodu a výpověď přijmou, i když ji podáte krátce předtím, než budete platit další "lhůtní" pojistné (to se týká smluv placených měsíčně, čtvrtletně, pololetně). Měl byste však své rozhodnutí zvážit. Naprostá většina peněz, které jste pojišťovně zatím poslal, padla totiž na úhradu poplatků spojených s uzavřením a správou smlouvy. Než podáte výpověď, nechte si od pojišťovny vyčíslit takzvanou odkupní hodnotu smlouvy – to je částka, kterou by vám vyplatili při jejím ukončení. Tu porovnejte s dosud zaplaceným pojistným a zvažte, zda by nebylo lepší snížit na minimum pojistnou částku, a tím i měsíční platby (obvyklá minimální platba bývá 300 až 500 korun měsíčně). Pokud je i to na vás moc, můžete se pokusit o dohodu s pojišťovnou, že placení na nějakou dobu přerušíte. To však bývá možné až ve chvíli, kdy jste si už naspořil dostatečné rezervy – pojišťovna si pak pojistné strhává z nich.

Je výhodné spořit formou životního pojištění? Slyšel jsem, že zhodnocení peněz se pohybuje kolem čtyř až pěti procent...

To je pravda. Musíte však počítat s tím, že se nezhodnocují všechny peníze, které pojišťovně pošlete – část se strhává na krytí sjednaných rizik, na poplatky za správu a podobně. Ty pak nejsou součástí vašich naspořených rezerv a nezhodnocují se. Skutečný úrok je tak výrazně nižší. V prvních letech jsou přitom poplatky velmi vysoké, teprve jak pojistka "stárne", podíl spořených peněz se zvyšuje. Na spoření se proto více hodí jiné produkty než životní pojistky.

Zaměstnavatel mi nabízí příspěvek na životní pojištění, já je však nemám. Mám si je pořizovat? A podle čeho mám vybírat?

Zaměstnavatel vám na životní pojištění může přispět až 24 tisíc korun za rok. Výhodou je, že tyto peníze jsou nezdaněné. Pojistka, kterou byste si kvůli příspěvku zaměstnavatele uzavřel, musí splňovat následující parametry: musí jít o rezervotvorné životní pojištění (spoříte si na něm), musíte ho mít uzavřeno do věku 60 let a přitom nejméně na dobu pěti let. Pokud to není potřeba, nesjednávejte si vysokou pojistnou částku ani žádná připojištění, tak naspoříte nejvíce. Kdybyste chtěl využívat dalších daňových úlev, musel byste si do pojistky vkládat i vlastní peníze. Pak by bylo možné snížit si daňový základ až o 12 tisíc korun a ušetřit tak 1 800 korun na daních.

Je mi 55 let a platím si již 15 let životní pojištění. Od chvíle, kdy to bylo možné, využívám daňových úspor. Vždy jsem si odečítala celých 12 tisíc korun ročně. Nyní jsem přišla o práci a potřebuji peníze na živobytí. Chtěla bych proto pojistku ukončit a naspořené peníze vybrat. Kolega mě však upozornil na nutnost doplácet nějaké peníze na daních. Můžete to vysvětlit?

Pokud klient předčasně vypoví smlouvu, na které využíval daňové zvýhodnění, musí peníze, jež takto získal, takzvaně "dodanit". Dělá se to tak, že všechny peníze, které si v uplynulých letech zapsal jako zaplacené pojistné do daňového přiznání, tedy 12 tisíc korun ročně, uvede do dalšího daňového přiznání jako příjem. Počítejte s tím, že když smlouvu vypovíte, budete muset za každý rok státu vrátit 1 800 korun.