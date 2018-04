Expert: Ohlídejte si životní pojistku, abyste nepřišli o daňovou úlevu

Chystanou změnu má přinést novela zákona o dani z příjmů, která již prošla v Parlamentu třetím čtením. Pokud novelu schválí Sněmovna a podepíše ji prezident, daňově uznatelné budou jen pojistky, které přejdou na nový režim.

Co to v praxi znamená a co konkrétně si pohlídat, abyste nepřišli o daňovou úlevu, vysvětluje Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven (ČAP).

Proč k této změně dojde?

Novela má zamezit zneužívání produktu soukromého životního pojištění, kdy firmy posílaly zaměstnancům místo vyšší mzdy příspěvky na životní pojištění a zaměstnanci je poté čerpali formou mimořádného výběru. Tím docházelo k obcházení daňové povinnosti, odvodů sociálního a zdravotního pojištění a ke snižování základu zaměstnanců pro budoucí výpočet důchodů.

Znamená to, že mimořádný výběr již nebude od ledna 2015 možný?

Přesně tak. Pokud byste mimořádný výběr provedla, znamenalo by to porušení nových pravidel a musela byste provést dodanění všech částek, které jste si uplatnila po 1. lednu 2015 jako daňový odpočet, a to až za 10 let zpět.

Můžete to vysvětlit na příkladu?

V praxi to znamená, že pokud uděláte výběr například v září 2015, pak dodaníte částky za devět měsíců. Jestliže uděláte výběr v roce 2018, dodaníte za čtyři roky a provedete-li výběr v roce 2024 a v dalších letech, tak musíte dodanit částky za 10 let nazpět.

Dotkne se změna i těch klientů, kterým zaměstnavatel na životní pojištění vůbec nepřispívá?

Ano, chystaná novinka se týká všech smluv soukromého životního pojištění, které splňují podmínky pro daňový odpočet. Tedy těch, u kterých je doba trvání pojištění sjednána minimálně na 60 měsíců a k výplatě pojistného plnění dojde nejdříve v roce, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let. V pojistce pak musí být sjednáno riziko pro případ dožití nebo smrti a dožití. Celkově se tato změna dotkne více než 3,3 milionů smluv.

Jak to bude probíhat v praxi? Znamená to, že musím stávající životní pojištění ukončit a založit si novou smlouvu?

Ne, to v žádném případě, rušit stávající smlouvu je nevýhodné. Doporučuji zachovat stávající smlouvu a podle pokynů pojišťovny ji upravit tak, aby i nadále splňovala stanovené podmínky daňového zvýhodnění.

Ale co když mi některý pojišťovací zprostředkovatel bude tvrdit, že je pro mě výhodné stávající smlouvu ukončit a uzavřít novou? Jaký to může mít pro mě dopad?

První dopad je takový, že při předčasném zrušení pojištění by vám bylo vyplaceno odkupné, které může být nižší, než je skutečná kapitálová hodnota pojištění. Navíc byste u nově uzavřené smlouvy musela hradit znovu vstupní poplatky a znovu absolvovat posouzení zdravotního stavu, což může mít dopad i na výši pojistného.

Finance.iDNES.cz radí Zkontrolujte si své životní pojištění zdarma Zjistit více

A navíc, když stávající smlouvu ukončíte a bude vám vyplaceno tzv. odkupné, dojde tím k porušení podmínek pro daňové výhody. To znamená, že musíte provést dodanění všech částek, které jste si uplatnila jako daňový odpočet za 10 let nazpět. Tuto částku pak musíte zahrnout do svého ročního daňového přiznání za rok, kdy smlouvu ukončíte.

Příklad:

30letý muž si uzavře investiční životní pojištění na 35 let (tj. do 65 let jeho věku):

měsíční pojistné je 1 000,- Kč

pojistná částka na smrt je 10 000,- Kč

předpokládané zhodnocení je 4 % (vyvážená strategie)

Tuto pojistnou smlouvu za pět, nebo deset let zruší.

Klient zruší smlouvu po 5 letech po 10 letech Zaplacené pojistné 60 000 Kč 120 000 Kč Vyplácené odkupné 35 020 Kč 105 399 Kč Rozdíl 24 980 Kč 14 601 Kč Roční daňová úspora (15% z 12 000) 1 800 Kč 18 000 Kč Daňová úspora, kterou klient musí vrátit *) 9 000 Kč 18 000 Kč Celková ztráta pro klienta 33 980 Kč 32 601 Kč *) každý rok si klient snížil svůj daňový základ o 12 000,- Kč.

Za 5 let trvání pojistné smlouvy si tedy daňový základ snížil o 60 000,- Kč. (5 x 12 000)

Za 10 let trvání pojistné smlouvy si tedy daňový základ snížil o 120 000,- Kč (10 x 12 000)

To musí uvést v roce, kdy pojištění předčasně zrušil, jako svůj příjem a uhradit z něj daň z příjmu ve výši 15 %, tj. 9 000,- Kč nebo ve druhém případě 18 000,- Kč. zdroj: propočet ČAP

Pokud převedu životní pojistku na nový režim, je možné, aby mi i nadále přispíval na životní pojištění můj zaměstnavatel?

Ano, zaměstnavatel může i nadále přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění. Zaměstnanec však musí prokázat, že jeho smlouva o soukromém životním pojištění je uzavřena v souladu se zákonnými podmínkami (neumožňuje tzv. mimořádné výběry). Zaměstnavatelé si zároveň budou muset tuto skutečnost kontrolovat.

A co se stane, když mi na životní pojistku převedenou na nový režim bude přispívat zaměstnavatel a já se rozhodnu provést mimořádný výběr?

Zaměstnanec musí zaměstnavatele informovat, že porušil podmínky daňového zvýhodnění. Pokud by zaměstnavatel přestal poskytovat příspěvek na tuto pojistnou smlouvu, žádný dopad to na něj mít nebude. Jestliže by ale zaměstnavatel i nadále poskytoval příspěvek na tuto pojistnou smlouvu, musí z této částky odvést pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Příspěvek se podle nových pravidel chová jako mzda.

A jak se bude řešit situace, jestliže na smlouvu převedenou do nového režimu mi bude nadále přispívat zaměstnavatel a po čase se rozhodnu smlouvu zrušit?

Pokud klient zruší předčasně pojistnou smlouvu, na kterou mu přispíval zaměstnavatel, musí zaměstnanec o zrušení smlouvy zaměstnavatele informovat. Ten již nebude mít možnost zaměstnanci příspěvky poskytovat, protože není kam. Zaměstnanec pak ale musí dodanit jak příspěvky zaměstnavatele, tak i své.