Uzavřel smlouvu s pevnou cenou, pak měl platit víc. Kdo je v právu?

A to se i stalo, ve smlouvě je výslovně uvedeno: Cena 589 Kč je trvalá po dobu užívání všech služeb starter + UPC 10M + Basic. V případě zrušení některé ze služeb dochází k účtování dle platného ceníku.

A tak pan Papež smlouvu podepsal, dohodnuté služby fungovaly bez problémů. Jenže o tři roky později přišla faktura na 710 korun, což se panu Papežovi pochopitelně nelíbilo. "Telefonicky jsem se snažil domluvit na zákaznické lince, ale bezvýsledně, vždy mi jen něco slíbili, ale už se neozvali," říká zákazník UPC. Následovala poměrně dlouhá e-mailová korespondence, jejímž výsledkem zjednodušeně řečeno bylo, že pokud se to panu Papežovi nelíbí, může smlouvu vypovědět.

"Já nechci smlouvu vypovídat, jen trvám na dodržování té původní, UPC mi vyšší částku fakturuje neoprávněně, protože já jsem žádnou službu nezrušil," rozhořčuje se pan Papež.

UPC: klient sám změnil tarif

A tak nás samozřejmě zajímalo, proč UPC účtuje vyšší částky, než jaké garantuje ve smlouvě.

"Ke změně tarifu pana Papeže došlo při stěhování smlouvy v roce 2009 přechodem na nový telefonní tarif Kredit 50. Vzhledem k tomu, že tak došlo ke zrušení předešlé služby telefon Basic, změnila se klientovi smlouva a účtovaná částka dle platného ceníku," vysvětluje mluvčí UPC Jana Pečenková.

Nepřehlédněte Nečitelné ujednání psané ve smlouvě drobným písmem už nemusí platit

"Když jsem smlouvu uzavíral, upozorňoval jsem na to, že za tři měsíce se budu stěhovat, ale byl jsem ujištěn, že i po přestěhování budou služby fungovat ve stejném rozsahu i za stejné peníze," argumentuje zákazník. "Nejsem si vědom, že bych žádal o změnu smlouvy. Navíc podle mě změna tarifu přece není zrušení služby," diví se.

Jenže podle vyjádření mluvčí UPC pan Papež právě při stěhování na zakázkovém listu změnu smlouvy podepsal.

Nesouhlas se změnou ceny je třeba namítat včas

"Pokud bylo sjednáno, že cena je trvalá, tak by UPC nepostupovalo v souladu se smlouvou, protože ujednání v obchodních podmínkách o zvýšení ceny bylo nahrazeno konkrétním ujednáním ve smlouvě o tom, že cena je trvalá," vysvětluje advokát Pavel Nastis. V takovém případě by tedy UPC nepostupovalo správně a pan Papež by měl nárok na vrácení toho, co zaplatil navíc, a to z titulu bezdůvodného obohacení.

"Jestliže ale pan Papež po třech měsících přestal využívat službu, na kterou byla trvalá cena navázána, pak UPC může postupovat podle obchodních podmínek a může tedy cenu navýšit," dodává advokát. Pokud zákazník se změnou ceny nesouhlasil, mohl smlouvu vypovědět. Ale jestliže služby i nadále za danou zvýšenou cenu využíval, je to v podstatě považováno za akceptaci nových podmínek.

Poté, co se o případ začala zajímat naše redakce, UPC nabídla panu Papežovi řešení. "Naší snahou je vyjít panu Papežovi vstříc a vybrat pro něj takové služby, které by mu lépe vyhovovaly, proto jsme ho dnes kontaktovali s nabídkou nového balíčku služeb z našeho aktuálního portfolia, který má pro jeho nynější požadavky výhodnější parametry," uvádí Jana Pečenková.

Pamatujte si Užitečné rady

Poskytovatel služby (operátor) může změnit obchodní podmínky. Zároveň jsou stanoveny určité požadavky, aby taková změna byla vůči zákazníkovi účinná. Rady pro vás jsme připravili ve spolupráci s vedoucím právní poradny dTestu Lukášem Zeleným.