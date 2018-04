Změna pro majitele nemovitostí: od ledna už jen na jeden úřad v kraji

"Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Stejně tak uhradí daň za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou," uvádí mluvčí Generálního finančního ředitelství Patra Homolová.

Spravovat daně z nemovitostí bude od příštího roku čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Ty vzniknou ze současných finančních úřadů. Konkrétně to tedy znamená, že se sloučí daňové povinnosti za jednotlivé nemovitosti do jediné. Spisy se mezi finančními úřady přestěhují a lidé budou chodit jen na jedno místo v kraji. Lidé, kteří již daně za nemovitosti platí, nebudou muset dělat nic.

Místo je určeno podle pravidel

Které územní pracoviště bude pro vás to pravé, záleží na místě vašeho pobytu a důležitosti nemovitosti. Na to jsou určená jednotná pravidla. Když má poplatník místo pobytu v příslušném kraji, bude spravujícím územním pracovištěm de facto dnešní finanční úřad.

Jestli však nemáte místo pobytu v příslušném kraji a máte zde nemovitosti, může nastat několik variant. Důležité je, pod kolik dnešních finančních úřadů vaše nemovitosti spadaly a pak také, co vlastníte. Zda obytný dům, byt, rekreační stavbu či třeba pozemek.

Právnické osoby to mají podobně, rozliší se, zda mají či nemají sídlo v kraji. Když mají, nachází se územní pracoviště v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu bylo sídlo právnické osoby v roce 2012. Pokud nemají, pak záleží na tom, zda má v kraji nemovitosti, které dosud spravoval jeden či více finančních úřadů. Pokud jeden, zůstane správcem i nadále, jestli jich bylo více, pak je určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu vzniklého v kraji podle zákona o Finanční správě.

Pro lepší pochopení uvádíme devět případů, které mohou nastat.

Poplatník má místo pobytu (sídlo) v Benešově. V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti měl poplatník místo pobytu, tedy v Benešově.

Poplatník má místo pobytu (sídlo) v Českých Budějovicích (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí pouze v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti byly v roce 2012 nemovitosti, čili v Benešově.

Právnická osoba má sídlo v Praze (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na Územním pracovišti Praha - východ.

Fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. U všech finančních úřadů přiznává poplatník pouze pozemky.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na určeném Územním pracovišti Praha - východ.

Fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. V Benešově a Kladně přiznává poplatník pozemky, v Příbrami má garáž.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na spravujícím územním pracovišti, které spravuje stavby, čili v Příbrami.

Fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. V Příbrami a Kladně přiznává poplatník byt, v Benešově obytný dům.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na spravujícím územním pracovišti. To je určeno podle druhu stavby. Nejvyšší prioritu má v daném případě obytný dům, a proto bude poplatník vše vyřizovat v Benešově.

Fyzická osoba má místo pobytu v Brně (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. V Benešově přiznává poplatník garáž, v Kladně stavbu pro rodinnou rekreaci a v Příbrami byt.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na spravujícím územním pracovišti. To je určeno podle druhu stavby. Nejvyšší prioritu má v daném případě byt, a proto to bude pracoviště v Příbrami.

Fyzická osoba má místo pobytu ve Znojmě (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. V Benešově přiznává poplatník stodolu (ostatní stavbu), v Kladně stavbu pro rodinnou rekreaci a v Příbrami má pozemek.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na spravujícím územním pracovišti. To je určené podle druhu stavby. Nejvyšší prioritu má v daném případě stavba pro rodinnou rekreaci, a proto to bude pracoviště v Kladně.

Fyzická osoba má místo pobytu v Ústí nad Labem (mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti finančních úřadů v Benešově, v Kladně a v Příbrami. V Benešově přiznává obytný dům, v Kladně má také obytný dům a v Příbrami garáž.

Po 1. lednu 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis (sloučený ze všech původních finančních úřadů) bude uložen na spravujícím územním pracovišti. Vzhledem k tomu, že poplatník vlastní stejné druhy staveb s prioritou (obytný dům) v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, bude spravujícím územním pracovištěm pracoviště určené, tedy Praha - východ.

Informační leták včetně grafického znázornění najdete na internetových stránkách České daňové správy.