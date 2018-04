Změny ve starobních důchodech: pracovat déle a studium se nepočítá

Od začátku letošního roku vstupuje v platnost nový zákon o důchodovém pojištění, který je prvním stupněm "důchodové reformy". Přináší hned několik podstatných změn, které se týkají např. zvýšení dob pojištění, nastavují jiná pravidla možností souběhu starobního důchodu a zaměstnání i možností odchodu do předčasného důchodu. Změny, které platí od 1. ledna 2010 se týkají většinou těch, kteří budou do důchodu odcházet v roce 2010 a později.

Zásadně se mění potřebná doba pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu. Dosud platilo, že musíte splnit podmínku důchodového věku a doby pojištění 25 let. Nově se doba, po kterou musíte být důchodově pojištěni, prodlužuje až na 35 let. Aby tento skok nebyl příliš velký, zákon tyto doby prodlužuje postupně podle toho, kdy budoucí důchodce dosáhne důchodového věku.

Z následující tabulky můžete vyčíst, že povinných 35 let pojištění se týká až těch, kdo budou odcházet do starobního důchodu až v roce 2018.

Rok odchodu do důchodu Nutná doba pojištění (v letech) Před rokem 2010 25 2010 26 2011 27 2012 28 2013 29 2014 30 2015 31 2016 32 2017 33 2018 34 Po roce 2018 35

Studium už nebude náhradní dobou pojištění

Pokud nesplníte potřebnou dobu pojištění, nemůže vám být řádný starobní důchod přiznán. Musíte splnit obě podmínky, tedy věk i roky pojištění. Důchod však můžete pobírat, pokud dobu pojištění "dopracujete". Například, je-li vám 65 let, ale chybí vám dva roky účasti na důchodovém pojištění, důchod vám bude přiznán až tehdy, pokud ty dva chybějící roky budete pojištěn a to buď z titulu výdělečné činnosti, nebo dobrovolně. Takže do důchodu odejdete až v 67 letech.

Zákon platný do konce roku 2009 považoval řádné studium na střední a vysoké škole za dobu, kdy jste důchodově pojištěni. Nyní se studium po 18 roce věku počítá do tak zvané náhradní doby pojištění pouze maximálně po dobu prvních šesti let.

náhradní doba pojištění Náhradní doba pojištění je časový úsek, který se počítá do "odpracovaných" let, kdy důchodové pojištění fyzicky neplatíme. Je to např. rodičovská dovolená, péče o závislou osobu, studium, doba v evidenci úřadu práce apod.

Dobrovolné pojištění může platit více lidí

Pozor, toto platí pro starobní důchody, invalidní důchod má trochu jiná pravidla. Studium absolvované do 31. 12. 2009 se i pro nároky na důchody vzniklé po tomto datu hodnotí podle dosavadních pravidel.

Nově se mohou přihlásit k dobrovolnému pojištění i studenti. Dále osoby, které doprovázejí svého manžela/manželku při jeho službě v diplomacii po dobu pobytu v cizině a europoslanci. Stále platí, že dobrovolně platit důchodové pojištění mohou lidé nezaměstnaní, lidé v dlouhodobé dobrovolnické službě, lidé zaměstnaní v cizině a lidé pracující pro zahraniční firmy.

Nejnižší dobrovolné pojistné činí 28 procent z jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2010 to tedy bude 1 660korun.

Do předčasného důchodu až o 5 let dříve

Stále zůstává možnost odejít do předčasného důchodu až tři roky před dosažením důchodového věku. Novinkou je, že pokud váš věk pro odchod do důchodu je 63 let a vyšší (muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem) můžete do předčasného důchodu odejít už v 60 letech, takže doba předčasnosti může být až pět let.

Revoluční novinkou je možnost pobírat důchod, současně pracovat a za takto "přesloužená" léta si nechat starobní důchod zvýšit. To dosud nebylo vůbec možné.

Při pobírání poloviny starobního důchodu se za každých 180 odpracovaných dní zvýší starobní důchod o 1,5 procenta z výpočtového základu.

Pokud je důchod vyplácen v plné výši, zvyšuje se za každých odpracovaných 360 kalendářních dní o 0,4 procenta z výpočtového základu. Toto zvýšení náleží vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti. Zvýšení je možné také dosáhnout v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí.

Nově platí, že pokud pracujete a zároveň požíváte tak zvané vyloučené doby (nemoc, rodičovská, péče o závislou osobu atd.) můžete požádat, aby vám byla v rozhodném období pro výpočet důchodu vzata v úvahu tato doba a nikoliv příjem z výdělečné činnosti. To platí u důchodů s nárokem po 31. 12. 2009. Nová úprava tak nahrává většímu využívání alternativních pracovních úvazků.

Poštovné zaplatí důchodci

Nových důchodců (důchody přiznané po 1. lednu 2010) se týká i další ustanovení. Jestliže si nechají posílat důchod poštou, zaplatí poštovné. V roce 2010 to bude 21 korun. Poštovné nebudou muset platit zvlášť, předem jim je srazí z celkové vyplácené částky. Těch, kdo už důchod dostávají, se toto pravidlo netýká.