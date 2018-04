Chystaná novinka: Výdajové paušály živnostníků budou omezeny limitem

Živnostník bude mít za rok 2014 příjmy tři miliony korun a skutečné výdaje 1,4 milionu korun. Stejný hospodářský výsledek očekává i za rok 2015. Bude pro něj paušál nadále výhodný?

Za rok 2014 uplatní živnostník 60procentní výdajový paušál. Výdaje paušálem jsou 1 800 000 korun (3 000 000 Kč x 60 %), což je více, než činí skutečné výdaje. Využití paušálu mu ušetří 170 235 korun na dani z příjmu a povinném pojistném s tím, že výsledek odráží i solidární zvýšení daně.

V případě úspěšného legislativního procesu u novely zákona o dani z příjmu by za rok 2015 mohl uplatnit výdaje paušálem jen ve výši 1 200 000 korun (strop pro 60procentní výdajový paušál). Skutečné výdaje by měl o 200 000 korun vyšší. Pro našeho modelového živnostníka by proto bylo vhodné přejít na daňovou evidenci.

Poznámka: Jsou-li výdaje paušálem vyšší než skutečné výdaje, dochází k úspoře na dani z příjmu fyzických osob i sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se vypočítává z daňového základu, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Sociální a zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.