Značkové věci lze pořídit i levně. Poradíme vám jak

Outlety jsou obchody, které celoročně vyprodávají značkové zboží se slevou od 30 do 70 procent. Poprvé jsem v takovém obchodě nakupovala asi před dvěma lety a byla jsem dost zklamaná. Půl roku jsem na nákupy šetřila a doufala, že se ve Freeportu v Hatích obléknu od hlavy až k patě. Po pěti hodinách chození po obchodech jsem však odjížděla se slzami v očích a jediným tričkem značky Mexx.

Přítel Aleš byl obtěžkán taškami a měl oblečení i boty aspoň na rok dopředu a já mu vztekle záviděla. Možná to bylo tím, že většina prodavaček a nejspíš i zákaznic má stejnou velikost jako já, a tak bylo zboží v mém čísle dost probrané. Nejčastější velikosti oblečení i bot jsou první pryč, spíš si vyberete, když máte okrajovou velikost – buď esko, nebo třeba XL.

. Co jsou outlety a kde je hledat Outlety jsou specializované obchody, které vyprodávají zboží se slevami nejméně 30 procent. Na rozdíl od běžných výprodejů tu slevy fungují celoročně. Nejde o použité, ale výhradně o nové věci. Když prodejci potřebují v normálním obchodě uvolnit místo nové kolekci, tu starší přesunou právě sem. Fashion Arena Outlet Center

- Průmyslová, Praha 10 – Štěrboholy, www.fashion-arena.cz

- po – ne 10 až 20 hod.

- doprava: arena je na křižovatce Štěrboholské radiály a Průmyslové ulice, funguje kyvadlová doprava každých 30 minut ze stanice metra Depo Hostivař Freeport Hatě u Znojma

- Chvalovice-Hatě 196, www.freeport.cz

- po – ne 10 až 21 hod.

- doprava: autem do Znojma a pak po silnici číslo 38 až do Freeportu, ze Znojma jede každý den i autobus

Při nákupu slevte ze svých požadavků

Problém byl také v tom, že jsem do Freeportu jela s hodně konkrétní představou, co chci nakupovat. To je chyba. Když jdete do outletu, je lepší všemu nechat volný průběh a netrvat na jediné barvě nebo střihu a vzít to, co právě je. Letní šaty přece můžete obléknout i přes kalhoty a lodičky provětrat během plesové sezony.

Nečekejte však, že džíny Diesel nebo Replay, které běžně stojí 5 000 korun, v outletu seženete za pětistovku. Ani omylem, populární značku zaplatíte i tady – cena starších modelů kalhot se obvykle pohybuje okolo 2 000 korun.

Věci za 27 000 korun jsme koupili za necelých deset tisíc Při nákupu ve Štěrboholích jsem už byla chytřejší a za méně než 4 000 korun jsem si domů odvezla sedm úžasných kousků – sako z Mexxu, červené džíny z Pepe Jeans, kabelku od Salamanderu, soupravu prádla Intimissimi, šusťákovou pláštěnku, svetr a legíny z Manga. Aleš si vybral jednu flaušovou bundu v Adidasu, druhou na lyže v Alpine Pro a polobotky značky Ecco. Za všechny věci zaplatil necelých šest tisíc.





Dohromady jsme v outletu utratili 9 596 korun. Kdybychom stejné zboží kupovali za původní cenu, vyšel by nákup mnohem dráž. Celkem na 26 610 korun. Ušetřili jsme tak 17 014 korun, a to už stojí za to.

Na nákup si udělejte dost času

Nepříjemné bylo, že jsme nestíhali. Celou akci jsme trochu podcenili časově – všechny krámky jsme nezvládli oběhnout ani za dvě a půl hodiny. V osm hodin večer všechny obchody zavírají. Když si budete chtít prohlédnout celý outlet, počítejte tak s půldnem.

Na nákup si určitě vezměte pohodlné boty, možná nachodíte i pár kilometrů. A taky myslete na oblečení, které snadno svléknete a zase obléknete. Když si budete v každém krámku něco zkoušet, přijde vám to vhod.

V chladnějším počasí je trochu nepříjemné střídat teplo v obchodech a zimu venku, areál totiž není zastřešený. Občerstvit se můžete v některé ze sedmi restaurací i kaváren.

S parkováním není problém, je zdarma a je hned před arénou. Využít můžete i hromadné dopravy, každou půlhodinu do outletu jezdí zdarma kyvadlové spoje ze stanice metra Depo Hostivař.

Zkuste nakupovat v cizině nebo přes internet

Pokud je vám to do Prahy nebo Znojma daleko, můžete za výhodnými nákupy vyjet i do zahraničí. Outlety jsou po celé Evropě a díky stále poměrně dobrému kurzu koruny vůči euru tam můžete nakoupit opravdu velmi výhodně.





. Kde levně nakoupíte v zahraničí Mezi Čechy je nejoblíbenějším outletem Designer Outlet v rakouském Parndorfu. Za dalšími levnými nákupy můžete i do Německa, Polska, Maďarska, Francie, Velké Británie nebo Itálie.

. Outletové obchody na internetu Levnější značkové zboží koupíte i přes počítač.

Případně zkuste nakupovat třeba na Aukru (www.aukro.cz). Není to sice outlet, ale internetová aukce, seženete tu však i spoustu nových věcí. Prodejci nabízejí oblečení luxusních značek za velmi nízké ceny, například pánské trenýrky Calvin Klein běžně stojí 900 korun, tady jsou k mání za 300 korun plus poštovné.