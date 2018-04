Znalost cizího jazyka v životopise nezkreslujte. Lhaní vám může ublížit

Většina lidí se snaží v životopise uvést co nejvíce věcí, které by je v očích zaměstnavatelů vyzdvihly. Pak napíšou do jazykových znalostí třeba tři jazyky, i když ani jeden neumějí dobře. Při osobním pohovoru nebo při testech se však pravda naplno ukáže.

"Nemá smysl vypsat do životopisu všechny jazyky, u kterých jste kdy v minulosti otevřeli učebnici. Uveďte jen ty, kterými se opravdu domluvíte, eventuálně ten, u kterého máte skutečně solidní základy, ale potřebujete se rozmluvit. Zaměstnavatele většinou zajímá, co umíte teď, ne příslib do budoucna," vysvětluje Barbora Tomšovská, jednatelka společnosti Touchdown.

Její slova potvrzuje i Kateřina Štemberová z advokátní kanceláře Havel & Holásek. "Pro nás je důležité, aby uchazeč své jazykové znalosti uvedl v životopise reálně. Často se stává, že někdo zhodnotí svou úroveň jako dobrou, ale u pohovoru se projeví, že má jen zcela základní znalost. To pak na něj nevrhá dobré světlo," říká.

Ještě nekompromisnější je Jakub Skavroň z Telefónica O2. "Pokud uchazeč v životopise uvede znalost jazyků, které prokazatelně neovládá, pak výrazně ohrožuje svoji důvěryhodnost. Potom si už nemůžeme být jisti, zda jsou ostatní informace v životopise pravdivé. Doporučuji proto být raději upřímný, a předejít tak případným nepříjemnostem v rámci výběrového pohovoru či později ve zkušební době," říká.

Nepodceňujte se

Na druhou stranu neuvést jazyk do životopisu vůbec, i když ho ovládáte jen málo, také není správné. Podle ředitelky personální agentury Mercury Group Alice Hamidové by se uchazeči o práci neměli bát a stydět, že jejich schopnost domluvit se cizí řečí není stoprocentní.

"Pomůže, i když ve svých životopisech zmíníte slabší či pasivní schopnost porozumět jiné řeči a orientovat se v ní," poznamenává s tím, že angličtina se dnes požaduje i na nižších pozicích, jako třeba u recepčních nebo skladníků.

"Právě u skladníků přitom stačí, když se naučí porozumět výrazům, které potřebují pro práci s počítačem, objednávkami a dodacími listy," vysvětluje ředitelka Mercury Group s tím, že u většiny dalších nižších pozic je to podobné. "Naopak u středních a vyšších postů je kvalitní znalost cizího jazyka naprosto nezbytná," dodává.

Jak poznám, kolik toho umím

Jak poznat, na jaké úrovni vaše jazyková výbava je? Můžete si zkusit udělat test, například na www.tutor.cz. Vyberte si jazyk - angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu či italštinu. Čeká na vás dvanáct otázek. Pokud je zodpovíte správně, můžete pokračovat dalšími dvanácti otázkami ve vyšší úrovni. Pokud neprojdete, server vám nabídne kurz na odpovídající úrovni. Například začátečník, mírně, středně či velmi pokročilý. To vám může pomoci v životopise přibližně určit vaši úroveň cizího jazyka.

Velmi často označují uchazeči v žádosti o zaměstnání znalost jazyka také jako aktivní nebo pasivní. Pokud jste delší dobu byli v zahraničí a máte odtud jazykovou praxi nebo jste složili některou z uznávaných jazykových zkoušek, do životopisu to také nezapomeňte napsat.