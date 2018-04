Znalosti získané z praxe mohou nahradit výuční list

Jan se sice vyučil jako zámečník, ale dvacet let vařil v restauraci, kterou provozoval společně s bratrem. Po letech však podnik museli uzavřít a Jan zůstal bez práce. Jako zámečník už desítky let nepracoval a na to, aby mohl najít práci kuchaře, neměl doklad.

Ještě před lety by se musel vrátit do školy a po večerech oficiálně studovat vše, co už z praxe zná, aby mohl jít ke zkouškám a získat tak z nového oboru výuční list. Díky novému projektu Národní soustavy kvalifikací však od loňského roku stačí, aby jen složil zkoušky.

Kratší cesta k dalšímu výučnímu listu

"Lidem mohou být nyní uznány znalosti bez ohledu na to, kde se je naučili. Je jedno, jestli je získali praxí, nebo samostudiem po večerech," říká metodik projektu Jiří Strádal. V prvním kroku sice nezískáte hned výuční list, ale osvědčení o dílčí kvalifikaci.

"Znamená to například, že pokud máte praxi a znalosti z kuchyně, vyberete si, jestli budete chtít získat osvědčení na výrobu studených pokrmů, teplých jídel nebo minutek. Můžete postupně složit zkoušky ze všech tří a pak se obrátit na odborné učiliště, které vám umožní složit zkoušky na výuční list, aniž byste na něm museli studovat," vysvětluje Jiří Strádal.

Na zkušebních otázkách a stupnici hodnocení spolupracovaly nejen školy, ale také zástupci zaměstnavatelů, sdružení a cechy jednotlivých profesí, Hospodářská komora a Svaz průmyslu. Ti všichni stanovili jasná pravidla, co musí lidé ke zkouškám zvládnout. Není tedy důvod se bát, že by pak osvědčení někdo nebral vážně. Navíc ho můžete získat v oblastech, které nejsou součástí žádného oboru: jako je třeba hrobník, kočí, podkovář, detektiv koncipient, člen horské služby, sommeliér nebo strážný.

Často se tyto profese nedají oficiálně studovat, takže samostudium a praxe je v podstatě jediný způsob, jak se je naučit. "Například u strážných jsou garantem osvědčení Asociace bezpečnostních služeb," říká Jiří Strádal, který stál za vznikem projektu.

Proklepnou vás ze všech stran

Osvědčení vám vydají školy a profesní organizace, které mají pro zkoušení autorizaci přidělenou příslušným ministerstvem. Například v případě chovatele koní to je ministerstvo zemědělství a subjekty pro přezkoušení slévačů zase určuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Na příslušných ministerstvech je také možné podat stížnost, pokud budete mít podezření, že zkoušky neproběhly tak, jak by měly.

To, z čeho budou zájemci zkoušeni, najdou na www.narodnikvalifikace.cz. "Zájemci by se měli připravit na to, že zkoušení bude trvat několik hodin, a stalo se už, že se nestihlo ani za den. To se ovšem týká náročnějších profesí," poznamenává Jiří Strádal. "Lidé si musí uvědomit, že na škole jsou zkoušeni průběžně, takže je jistota, že znalosti mají. Pokud však skládají zkoušky z něčeho, co oficiálně nestudovali, měli by se připravit na to, že zkoušení bude velmi podrobné."

Za osvědčení dáte 1 000 až 4 500 korun

Rozhodně počítejte s tím, že osvědčení nedostanete zadarmo. Těm, kdo vás budou zkoušet, je třeba uhradit náklady. "Většinou se pohybují od 1 000 do 4 000 korun," dodává Jiří Strádal. Mohou být však i dražší, neboť například osvědčení z "Přípravy teplých pokrmů" vyžaduje nákup surovin a náklady na pronájem kuchyně.

Částku, kterou za zkoušky zaplatíte, sice určuje zkoušející, ale má pro to stanovený minimální a maximální limit. A tak se může stát, že například za osvědčení na barmana v Praze zaplatíte 2 000 korun a jinde třeba 3 000 korun. Nikdy to však nebude více než 4 500 korun, protože pro tuto kvalifikaci je stanovené rozpětí 1 700 až 4 500 korun.

Výši částky, stejně jako informace o termínu zkoušek a další, se dozvíte po své registraci u autorizovaného subjektu, který si můžete vybrat podle kraje vašeho bydliště na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz.

Například v gastronomii už je zkoušejících řada, avšak osvědčení na "Stříhání oděvů" získáte jen na jedné škole v Ústeckém kraji. I když se síť zkoušejících stále rozšiřuje, zatím je vše v začátcích. To je také důvod, proč kvůli zkoušce možná budete cestovat z jednoho konce republiky na druhý.