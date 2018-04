Znáte finanční rezervy u svých účtů? Otestujte se

Běžný účet má téměř každý dospělý Čech, penzijně je připojištěna polovina národa, na stavební spoření si ukládá každý druhý z nás. A to nejsou jediné finanční produkty, přes které se točí naše peníze. Pokračovat bychom mohli například s pojistkami, různými typy úvěrů apod.



Zamysleli jste se někdy nad tím, že některé z produktů jsou třeba zbytečné? Že je máte uzavřené už delší dobu a dnes místo aby vám peníze přinášely, tak vám je spíš berou?



Ruku na srdce, víte kolik peněz vám každý měsíc odejde na trvalých příkazech a kolik vás stojí například poplatky? A stačilo by málo, v klidu si sednout, probrat se výpisy z účtů a smlouvami s peněžními ústavy, a určitě se u každého z vás najdou nějaké rezervy, jak ušetřit. Nápomocen by vám mohl být i náš test.