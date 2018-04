Znáte tenhle způsob ždímání státní podpory?

Lidé obecně, a Češi prý obzvlášť, jsou koumáci a přijdou na leccos. Když se najde nějaká skulinka, třeba v zákoně nebo nějakých jiných pravidlech, kterou dokážeme využít ve svůj prospěch, proč to neudělat, že. Pojďme si tedy povědět, jak efektivně vydělávat na státní podpoře stavebního spoření.Není to nic tajného, tato metoda je prý známá především mezi samotnými prodejci stavebního spoření. S minimálními náklady a minimálním rizikem lze po pěti letech trpělivosti čerpat každoročně slušný výnos. Bez toho, aby se člověk podílel spolu s ostatními klienty stavební spořitelny poctivě na tvorbě společného fondu stavebního spoření , může čerpat státní podporu . Pokud je pro vás lákavé přijít si jednou ročně na 4 500 Kč a pokud zároveň nepotřebujete stavební spoření především na řešení bytových potřeb , můžete si to také zkusit. Alespoň do doby, než někdo prohlásí, že takovéto ždímání státní podpory je nefér a postará se o to, aby se to už dělat nedalo.Klient si uzavře smlouvu o stavebním spoření s nárokem na státní podporu. Nesmí zapomenout zaplatit poplatek za uzavření smlouvy, který obvykle činí 1% cílové částky, aby mu spořitelna smlouvu nevypověděla. S ohledem na tuto skutečnost je třeba volit cílovou částku co nejnižší, pouze takovou, aby se do ní vešel jeden roční vklad o výši nejlépe 18 000 Kč, jedna státní podpora 4 500 Kč a pár korun úroků. Cílová částka se totiž nesmí přespořit, to platí u stavebního spoření obecně. Pak by také měl každoročně platit poplatky za vedení účtu (ty se nyní pohybují kolem 140 až 180 Kč za rok).Tuto první smlouvu pak náš klient nechá 5 let odpočívat, aniž by na ni vložil nějaký vklad. Mezitím si každoročně uzavře jednu další smlouvu, samozřejmě bez nároku na státní podporu. Ke konci pátého roku spoření vloží na svůj účet první smlouvy 18 000 Kč, tak aby získal 4 500 Kč státní podpory. První smlouvu po pěti letech ukončí a smlouvu, kterou si založil v pořadí jako druhou a na kterou tedy spoří nyní již 4 roky, si nechá změnit na smlouvu s nárokem na státní podporu. Příští rok, kdy na této druhé smlouvě bude mít odspořeno také 5 let, bude na ní čerpat 4 500 Kč státní podpory, ukončí ji a další smlouvu v pořadí si nechá změnit na smlouvu se státní podporou. A tak dále, pokračuje pořád stejně. Stačí mu k tomu tedy jedenkrát 18 000 Kč, které jednou ročně uloží a po ukončení smlouvy vybere, tedy „otáčí“ je stále dokola. V mezidobí, kdy je má volně k dispozici, je může pro zvýšení výnosu uložit třeba do fondu peněžního trhu.Maximalista, který by chtěl ušetřit co nejvíce na poplatcích, by možná využil variaci, kdy si novou smlouvu uzavírá pouze každý druhý rok. To by pak čerpal na jednu jedinou smlouvu státní podporu jednak za rok, z 18 000 Kč, které uložil v prosinci a jednak za rok, kdy dalších 18 000 Kč by uložil v lednu následujícího roku. Musel by mít tedy k dispozici 36 000 Kč.Důležitou otázkou je, kterou si vybrat stavební spořitelnu, která dovolí, aby účastník stavebního spoření nespořil vůbec nic téměř celých pět let. V současnosti toto umožňují ČS – stavební spořitelna a Wűstenrot stavební spořitelna.V každém případě je ale pravda, že tímto způsobem lze na jedno rodné číslo získat každoročně pouze 4 500 Kč „hrubého“ – je třeba odečíst si náklady na poplatky spořitelně. Po jejich odečtení je možno očekávat „čistý“ výnos kolem 3000 až 3500 Kč. Procentní výnos je ale samozřejmě dosti slušný. Je však nutno počkat si na něj minimálně pět let. A nevýhodou je také to, že ten, kdo praktikuje tento způsob, nemůže stavebně spořit se státní podporou na úvěr ze stavebního spoření . Tedy na každém záleží, zda tento způsob stavebního spoření bez spoření je pro něj vhodný.Nezapomeňte, že Fincentrum vám nabízí možnost uzavřít si smlouvu o stavebním spoření on-line.