Znemožnění výkonu práce

E. Kohoutová, Kolín



Základní povinností zaměstnavatele podle ustanovení § 35 zákoníku práce je přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za ni mzdu a vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů. Tyto základní povinnosti zaměstnavatel u vás neplní. Otázkou zůstává důvod jeho počínání. Pokud by nebyl s vaší prací spokojen, měl by vás upozornit na důvody své nespokojenosti a na nedostatky ve vaší práci. To by mohlo být i důvodem pro dání výpovědi podle § 46 odst. 1. písm. e) zákoníku práce. Ovšem z dotazu vyplývá, že vám zaměstnavatel ještě žádnou výpověď nedal a ani nesdělil, že se tak chystá učinit. Nestačí oznámení zákazníkům, že budete v podniku končit.

Pokud vám chce dát výpověď, pak musí být tato výpověď dána písemně a doručena do vašich rukou. Výpovědní doba poběží po dobu dvou měsíců od měsíce následujícího po datu doručení výpovědi. V případě, že by vám zaměstnavatel dal výpověď pro nadbytečnost podle § 46 odst. l. písm. c), byla by výpovědní doba tříměsíční. A s tím, že vám zaměstnavatel před dáním výpovědi musí nabídnout jiné místo. Kromě toho byste měla nárok na odstupné nejméně ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Vzhledem k tomu, že jste stále zaměstnankyní, je zaměstnavatel povinen vyplácet vám mzdu, a protože vám neumožnil pracovat v souladu s pracovní smlouvou, máte nárok podle § 130 zákoníku práce na náhradu mzdy pro překážky v práci na straně zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku. Současně doporučuji, abyste se obrátila na kontrolní odbor příslušného úřadu práce a písemně ho upozornila na protiprávní postup zaměstnavatele.