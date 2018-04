Zničí politici naše investice?

Koruna oslabila v průběhu týdne až na 32,40 Kč za euro, poté se však vrátila pod 32,20 Kč za euro. Mnoho nadějí na její posílení v dalším období není. Dobrou zprávou však je, že na rozdíl od koruny se ostatní trhy politickými turbulencemi příliš ovlivnit nenechaly. Akciový trh kopíroval nevýrazný vývoj na zahraničních trzích. Všechny hlavní světové indexy zakončily týden na přibližně stejných hodnotách (+/- 1 %) jako v týdnu předchozím. Evropské indexy mírně v černých číslech, americké naopak v červených. V ČR např. SPADový index PX-D poklesl o 0,9 %.

Tomu odpovídají i výsledky domácích podílových fondů (členů Unie investičních společností). Nejúspěšnějším akciovým fondem byl ISČS Eurotrend s 1,7 % za týden, druhým nejúspěšnějším ČSOB evropský akciový. Pořadí první trojky doplňuje ČSOB světový akciový. Oba fondy ČSOB se však v pátek 25. července prodávaly naposledy. Tento den byl totiž posledním obchodním dnem deseti fondů z ČSOB investiční společnosti a 1. Investiční (PIAS), ze kterých zbudou po sloučení pouze tři fondy. ČSOB akciový mix, do kterého se sloučí i oba zmíněné fondy (fond vznikne celkem z 5 fondů) se bude poprvé obchodovat až 1. září (ke sloučení dojde k 31. červenci).

Podle strategie fondu mají 80 % portfolia fondu tvořit zahraniční cenné papíry s plně zajištěným měnovým rizikem. Současně skončilo obchodování s pěti pět fondy (2 fondy peněžního trhu, 2 dluhopisové a 1 smíšený), které vytvoří fond ČSOB bond mix. U tohoto fondu dojde k obnovení obchodování již 18. srpna a jeho strategií jsou investice výhradně na českém dluhopisovém trhu.

Politických událostí si dluhopisový trh rovněž nevšímal. Ten byl pod vlivem zahraničního sentimentu. Mírně oslabily kratší a střednědobé dluhopisy a podepsaly se tak na horší výkonnosti dluhopisových fondů. Opět zde máme týden, kdy nejlépe dopadly fondy zaměřené na středoevropský region – ISČS Trendbond a IKS Plus bondový. Vzhledem k tomu, že zde (Polsko, Maďarsko) výnosy rostou (a ceny klesají) stejně jako v České republice, můžeme vysvětlení hledat právě v měnovém vývoji. V roční výkonnosti pak jsou oba fondy stále nejvýkonnější, avšak již s „nižším“ výnosem 7,2 % resp. 7,7 %. Výnosy dluhopisových fondů tak podle předpovědí stále klesají a došlo na slova IKS a ISČS, že region, do kterého investují Trendbond a Plus bondový, bude mít v tomto roce největší potenciál.

Další týden jsme svědky záporných hodnot u výkonnosti několika fondů peněžního trhu. I když se fondy na posledních místech žebříčku střídají, nelze si nevšimnout současného negativního trendu. Pouze tři fondy dosahují roční výkonnosti nad 3 % a žádný nad 3,5 %. To je důsledkem nízkých sazeb v ekonomice, které by se však mohly ještě snížit (i když se se snížením tento týden na zasedání měnového výboru nepočítá).

Novinkou uplynulého týdne je nová nabídka zajištěných fondů HSBC. Pod heslem „Zhodnotit peníze je umění“ jsou v letní nabídce tranše dvou fondů: Zajištěný britský fond a Zajištěný evropský fond. Po minulých nabídkách se tak HSBC z Japonska a asijských trhů vrací zpět na „starý kontinent“ (viz článek Spasí nás zajištěné fondy?). Zajištěný britský fond je vázán na index FTSE 100 a nabízí 100% návratnost vložených prostředků, která je ještě posílena o 0,25 % za každé čtvrtletí, kdy index oslabí. Výnos se počítá za každé čtvrtletí, kdy je přičten výnos indexu omezený 9 % při investici v GBP a 6 % při investování v USD. Pokud za první čtvrtletí dojde k nárůstu indexu např. o +10 % a ve druhém čtvrtletí k poklesu např. o -8 %, za pololetí bude započítán růst o 1 % (+9 – 8). Za pětileté období investice je maximální návratnost omezena na 180 % (tedy 80 % nad vstupní investici), pokud budete investovat v GBP a na 120 % při investici v USD.

Zajištěný evropský fond je navázán na index DJ EuroStoxx 50 a oproti předešlému fondu nabízí uzamykání výnosů po každém roce. Tradičně je investorovi za každý rok připsán výnos rovnající se bonusu (10 % u GBP, 7,5 % u EUR, 6,5 u USD) upravenému o nejhorší měsíční výkonnost indexu (nejnižší růst nebo největší oslabení). Do tohoto fondu je možné investovat kromě britských liber a amerických dolarů také v eurech. Minimální návratnost je opět 100 % investice plus 10 % u GBP, 7,5 % u EUR, 6,5 v případě investice v USD.

Jako obvykle na konci měsíc ING oznamuje nový fond měsíce, do kterého bude možné následující měsíc investovat bez vstupního poplatku. Tentokrát to bude fond ING Renta Dollar.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS EUROTREND 1,71% AKRO mezinárodní akciový -2,09% ČSOB evropský akciový 1,47% AKRO SVĚT -1,33% ČSOB světový akciový 0,75% 1.IN Akciový fond -1,02% Dluhopisové ISČS TRENDBOND 0,33% ISČS BONDINVEST -0,24% IKS Plus bondový 0,31% Živnobanka obligační fond -0,15% ČPI korp. dluhopisů 0,10% ČSOB nadační -0,14% Fondy fondů IKS fond fondů -0,90% 1.IN Fond fondů -2,03% ISČS GLOBALTREND -2,04% Peněžního trhu AKRO OBLIGACE 0,79% ČSOB český peněžní trh -0,02% ČPI OPF Peněžní 0,10% ISČS SPOROINVEST -0,01% ČSOB výnosový 0,04% Živnobanka-Sporokonto 0,01% Smíšené ČSOB KVANTO Kombinovaný 0,91% AKRO mezinárodní balancovaný -1,38% Pioneer Trust 0,87% AKRO Výnosový -1,30% ISČS SPOROMIX 5 0,67% J&T AM INTERNATIONAL -0,61% Čisté prodeje mil. Kč ČSOB výnosový 745,8 ČSOB KVANTO Kombinovaný -154,6 IKS Dividendový 107,1 1.IN Dluhopisový fond -16,8 ISČS SPOROBOND 61,2 1.IN Středoevrop. fond -14,6

Zdroj: UNIS ČR