Zoo se nedá řídit od stolu

Do povědomí lidí se dostal výraznou modernizací zoologické zahrady a úsilím o její obnovení po ničivé povodni v roce 2002. Že právě takovéto dramatické okamžiky ukážou skutečné kvality manažera, není třeba zdůrazňovat.

Od té doby by se našel málokdo, kdo by si vzpomněl, že v čele pražské zoologické zahrady stojí bývalý učitel literatury. Sám Petr Fejk na otázku, jak se z gymnaziálního učitele stane ředitel zoologické zahrady, reaguje s úsměvem: „Prostě jsem odpověděl na inzerát a zúčastnil se konkurzu.“ Tak úplně jednoduché to však nebylo. „Samozřejmě, že to byla velká výzva,“ přiznává. „Vypracoval jsem manažerský projekt, který posuzovala výběrová komise.“ Vybrala ho jako nejlepší.

Návštěvnost se ztrojnásobila

Za největší problém a zásadní manažerský úkol v počátcích svého ředitelování považuje Petr Fejk personální změny, které musel provést. Bylo nutné rozhýbat zakonzervovaný systém, který brzdil rozvoj. Trvalo to dva roky. Petr Fejk není manažerem akademického typu, který pouze dává pokyny od stolu. To se projevilo nejen při již zmíněných povodních, ale vyžaduje to každodenní praxe. Jeho úkolem je mimo jiné shánění prostředků na opravy, nákup zvířat či na výstavbu nových pavilonů.

„Je třeba efektivně využívat dotace města,“ říká Petr Fejk a dodává, že se od jeho nástupu nezvýšily ani o korunu. I proto se zaměřil na zvyšování vlastních příjmů zoo, což představuje podnikání v různých oborech, jako jsou parkoviště, gastronomie, suvenýry, jízda na ponících a další. Ale nejdůležitější příjem má zoo z návštěvnosti, která za deset let Fejkova působení vzrostla ze 400 000 na 1 200 000 návštěvníků za rok. Také zavedl takzvaný adopční systém, jehož prostřednictvím mohou lidé přispívat na stravu a provoz konkrétního zvířete.

Které zvíře je finančně nejnáročnější? „Rozhodně šelmy,“ tvrdí Fejk. „Například medvěd stojí kolem 500 korun za den.“ A jak je to s nákupem nových zvířat? „Zvířata se nenakupují, ale vyměňují, neobchoduje se s ohroženými druhy a zásadně se zvířata neberou z volné přírody.“

V současné době je pražská zoo pod vedením Petra Fejka ze 60 procent soběstačná – je tak nejbohatší v republice. I když se všechno nedá přepočítávat na peníze, je třeba poskytnout zvířecím druhům včetně těch vzácných a ohrožených přijatelné podmínky. „Kdybychom zvýšili vstupné na evropskou úroŠéf veň, což je 10 až 15 eur (vstupenka do pražské zoo stojí v přepočtu tři eura), byli bychom soběstační úplně,“ uvažuje Fejk nahlas.

Jaký je jeho nejdůležitější cíl v blízké době? Odpovídá věcně: „Chceme přesunout slony a hrochy do horní části zahrady z bezpečnostních důvodů – nesmí se opakovat to, co se stalo při povodni.“

Petr Fejk

Narozen: 1. září 1964 v Mostě

Vzdělání: Filozofická fakulta UK – český jazyk, literatura, historie a pedagogika. Cesta vzhůru: V letech 1990 až 1992 učil na Gymnáziu U Libeňského zámku v Praze. Poté, až do roku 1996, byl majitelem a manažerem hudebního klubu Belmondo. Ředitelem pražské zoologické zahrady je od června 1997.

Je ženatý a má dvě děti – Olivera a Adélu. Jeho manželka Martina Nevařilová je módní návrhářka.